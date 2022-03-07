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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Yasin Obuz hakkında merak edilenler

#Survivor Yasin#Yasin Obuz#Survivor

Survivor Yasin merak edilen isimlerden biri oldu. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yasin Obuz, gönüllüler takımında yer alıyor. Acun Ilıcalı ile tarafından aldığı uyarının ardından Survivor Yasin ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli Yasin Obuz hakkında merak edilenler

Survivor Yasin’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yasin Obuz, Survivor 2022’de girdiği tartışmalar ile adından söz ettiriyor. Yarışmacı daha önce MasterChef kadrosunda da yer almıştı.

2/3SURVİVOR YASİN KİMDİR

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz 1988 doğumlu. Diyarbakır’da dünyaya gelen Yasin Obuz’un üç kardeşi vardır. Survivor Yasin amatör ve profesyonel anlamda futbol oynamıştır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilenmiştir.

3/3Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli Yasin Obuz hakkında merak edilenler

Yasin Obuz, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşamış ve birçok ülkeye gitmiştir. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef’te yarışmış, daha sonra Survivor’a katılmıştır.

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#Survivor Yasin#Yasin Obuz#Survivor