Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz 1988 doğumlu. Diyarbakır’da dünyaya gelen Yasin Obuz’un üç kardeşi vardır. Survivor Yasin amatör ve profesyonel anlamda futbol oynamıştır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır.



Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilenmiştir.



