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Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler

#Survivor Yasin#Yasin Obuz#Survıvor

Survivor Yasin merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Yasin Obuz yaşadığı tartışmalar ile adından söz ettiriyor. Hikmet ile olan kavgasının ardından Yasin Obuz altı ödülden mahrum kaldı. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler

Survivor Yasin’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Yasin Obuz gönüllüler takımı kadrosunda bulunuyor. Diyarbakır’da dünyaya gelen Survivor Yasin, ilk olarak MasterChef’te yarışmış, daha sonra Survivor’a katılmıştı.

2/3SURVİVOR YASİN KİMDİR

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

Yasin Obuz 1988 doğumlu. Diyarbakır’da dünyaya gelen Yasin Obuz’un üç kardeşi vardır. Survivor Yasin amatör ve profesyonel anlamda futbol oynamıştır. Küçük yaşlarda 2 yıl jimnastik yapmış, voleybol ve basketbol da oynamıştır.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitnesla ilgilenmiştir.

3/3Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Yasin Obuz hakkında bilgiler

Yasin Obuz, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşamış ve birçok ülkeye gitmiştir. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemlemiştir. Survivor Yasin ilk olarak MasterChef’te yarışmış, daha sonra Survivor’a katılmıştır.

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#Survivor Yasin#Yasin Obuz#Survıvor