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Televizyon
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 17:17 | 

Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurmuştu

Survivor 2022 için geri sayım devam ediyor. Her yıl farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan Survivor bu yıl “All Star” formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star sezonunda yarışacak Ünlüler ve Gönüllüler ekibini duyurmuştu. Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?

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Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler Takımında tanıdık isimler yer alacak. Survivor 2022'nin hem ünlüler hem de gönüllüler kadrosunda geçtiğimiz sezonların başarılı ve iddialı isimleri yer alacak.
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Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı
3SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR

SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz
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Fenomen yarışma programı genellikle Ocak ve şubat aylarında başlıyor. Ilıcalı bu yıl da değişikliğe gitmezse Ocak sonu veya Şubat sonunda programın başlaması bekleniyor.
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