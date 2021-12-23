Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurmuştu

Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler Takımında tanıdık isimler yer alacak. Survivor 2022'nin hem ünlüler hem de gönüllüler kadrosunda geçtiğimiz sezonların başarılı ve iddialı isimleri yer alacak.