Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı duyurmuştu
Survivor 2022 için geri sayım devam ediyor. Her yıl farklı bir formatla izleyici karşısına çıkan Survivor bu yıl “All Star” formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Survivor All Star sezonunda yarışacak Ünlüler ve Gönüllüler ekibini duyurmuştu. Survivor yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak?
Survivor 2022 yılında All Star konsepti ile ekrana gelecek. Yarışmada bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler Takımında tanıdık isimler yer alacak. Survivor 2022'nin hem ünlüler hem de gönüllüler kadrosunda geçtiğimiz sezonların başarılı ve iddialı isimleri yer alacak.
SURVİVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
Birsen Bekgöz