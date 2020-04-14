Survivor voleybol oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa’ya ne oldu?
Survivor’ın 13 Nisan tarihli voleybol oyununa yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Nisa’nın kararı damga vurdu. Gönüllüler takımında yarışan Nisa’nın sakatlığı olmamasına rağmen oyunda yer almaması takım arkadaşı Yasin’in tepkisine neden olurken; Acun Ilıcalı’da ‘böylesini ilk kez görüyorum’ diyerek uyarıda bulundu. Peki, Survivor voleybol oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa’ya ne oldu?
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13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül için voleybol oyunuyla karşı karşıya geldi. Takımlar oluşturulurken Gönüllüler yarışmacısı Nisa'dan kimsenin anlam veremediği bir tepki geldi. Yarışmada mücadele etmek istemeyen Nisa, bunun nedenini de açıklamadı. Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi.
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13 Nisan 2020 tarihli Survivor 45. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, ödül için voleybol oyunuyla karşı karşıya geldi. Takımlar oluşturulurken Gönüllüler yarışmacısı Nisa'dan kimsenin anlam veremediği bir tepki geldi. Yarışmada mücadele etmek istemeyen Nisa, bunun nedenini de açıklamadı. Nisa'nın oynamak istememesi üzerine ünlülere seçme hakkı verdi.
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Olaya sinirlenen Yasin ise tepkisini "Bu kız bir şeye takıldı mı trip yapar. Sinir oluyorum bazen. Ne gerek var ilk ben oynayacağım diye denilmesine" sözleriyle gösterdi. Nisa'nın yerine Gizem iki kere oyunda yer almak zorunda kaldı.
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ACUN ILICALI'DAN TEPKİ
Her şeye rağmen Gönüllülerin galip olduğu oyunun sonunda Acun Ilıcalı ise Nisa'yı uyararak, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyor.