Survivor voleybol oyununda Nisa neden oynamadı? Nisa’ya ne oldu?

ACUN ILICALI'DAN TEPKİ Her şeye rağmen Gönüllülerin galip olduğu oyunun sonunda Acun Ilıcalı ise Nisa'yı uyararak, "Ben Survivor'da sakatlıktan dolayı oynayamayanı gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamayanı da gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın. Bu çok normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var. Çırpınan arkadaşların senden bir destek göremedi" diyor.