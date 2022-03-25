Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? İşte 24 Mart Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe akşamları oynanan Survivor bil bakalım ve anlat bakalım oyunları bu hafta da eğlenceli anlara neden oldu. Oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Bil bakalımda rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda gönüllüler takımı kazanan taraf oldu.