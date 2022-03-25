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Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? İşte 24 Mart Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da voleybol maçını kazanan takım perşembe akşamı belli oldu. Eleme gecesi sonrası Survivor All Star'ın 24 Mart akşamı seyirci karşısına çıkan 58. bölümünde anlat bakalım, bil bakalım oyunu ve voleybol maçı (Challenge) karşılaşması yaşandı. Eğlenceli anların ekranlara geldiği gecede bil bakalım ve anlat bakalım oyununun galibi gönüllüler takımı oldu. Acun Medya ve All Star takımı arasında voleybol maçında ise kazanan kuru meyve ve kuruyemiş tabağı ödülünü aldı. Peki, Survivor'da voleybol maçını kim kazandı? İşte, Survivor voleybol challenge düellosunu kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı İşte 24 Mart Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

Survivor All Star'da perşembe akşamı voleybol maçı, anlat bakalım ve bil bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'de yarışmacılar ilk olarak bil bakalımda karşılaştı. Sorulan soruların yanıtlarını tahmin etmeye çalışan yarışmacılar elinden geleni yaparken gönüllüler takımı üstün geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalım oyununun da kazananı gönüllüler oldu. Gecenin en heyecanlı oyunlarından olan voleybol maçında da yine Acun Medya galip geldi.

2/5SURVİVORDA BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe akşamları oynanan Survivor bil bakalım ve anlat bakalım oyunları bu hafta da eğlenceli anlara neden oldu. Oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Bil bakalımda rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda gönüllüler takımı kazanan taraf oldu.

3/5Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı İşte 24 Mart Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

İkinci turda ise bu defa anlat bakalım oyunu mücadelesi yaşandı. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla komik anlara neden oldu. Evrim ve Anıl karşılaşmasında ikilinin 8 doğru cevap gönüllüleri öne geçirdi. Bu sonuçla Survivor'da gönüllüler takımı anlat bakalım ve bil bakalım ödülünü kazanarak çikolata ödülüne kavuştu.

4/5SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan ödül oyunları sonrası voleybol maçında nefes kesen anlar yaşandı. Karşılaşmada Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında oynanandı. Acun Medya'da Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Çağla Altunkaya ve geçen yılın yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu yer aldı. All Star takımında ise Nisa, Ayşe, Evrim, Gizem ve Anıl sahaya çıktı.

5/5Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı İşte 24 Mart Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

İki takım arasında oynanan voleybol maçı öncesi kazanan takımın kuru meyve ve kuruyemiş tabağı alacağı açıklandı. Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru da Acun Medya ekibinden atak geldi. Maçın sonunda oyunun kazananı 3-1 Acun Medya takımı oldu. Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar da ödülden faydalanma şansı elde etti.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon