Survivor voleybol maçını kim, hangi takım kazandı? İşte 24 Mart Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

Survivor All Star'da perşembe akşamı voleybol maçı, anlat bakalım ve bil bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'de yarışmacılar ilk olarak bil bakalımda karşılaştı. Sorulan soruların yanıtlarını tahmin etmeye çalışan yarışmacılar elinden geleni yaparken gönüllüler takımı üstün geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalım oyununun da kazananı gönüllüler oldu. Gecenin en heyecanlı oyunlarından olan voleybol maçında da yine Acun Medya galip geldi.
Her hafta perşembe akşamları oynanan Survivor bil bakalım ve anlat bakalım oyunları bu hafta da eğlenceli anlara neden oldu. Oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Bil bakalımda rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacılar kazanmak için elinden geleni yaptı. Oyunun sonunda gönüllüler takımı kazanan taraf oldu.
İkinci turda ise bu defa anlat bakalım oyunu mücadelesi yaşandı. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla komik anlara neden oldu. Evrim ve Anıl karşılaşmasında ikilinin 8 doğru cevap gönüllüleri öne geçirdi. Bu sonuçla Survivor'da gönüllüler takımı anlat bakalım ve bil bakalım ödülünü kazanarak çikolata ödülüne kavuştu.
Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan ödül oyunları sonrası voleybol maçında nefes kesen anlar yaşandı. Karşılaşmada Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında oynanandı. Acun Medya'da Acun Ilıcalı, İrem Kanan, Çağla Altunkaya ve geçen yılın yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu yer aldı. All Star takımında ise Nisa, Ayşe, Evrim, Gizem ve Anıl sahaya çıktı.
İki takım arasında oynanan voleybol maçı öncesi kazanan takımın kuru meyve ve kuruyemiş tabağı alacağı açıklandı. Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru da Acun Medya ekibinden atak geldi. Maçın sonunda oyunun kazananı 3-1 Acun Medya takımı oldu. Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar da ödülden faydalanma şansı elde etti.