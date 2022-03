Survivor voleybol maçını (Challenge) kim kazandı? 31 Mart Perşembe Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyunlarını kazanan takım ödülü aldı!

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Gecenin en heyecanlı oyunlarından olan Survivor voleybol maçında nefes kesen anlar yaşandı. Maç Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında oynandı. Acun Medya takımında Nagihan, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan yer aldı. All Star takımında ise Adem, Berkan, Nisa, Evrim ve Ogeday sahaya çıktı. Maç öncesi Acun Ilıcalı All Star takımının kazanması halinde destekleyen yarışmacılarla beraber 100 bin TL verileceğini, Acun Medya'nın kazanması halinde de ödülün şinitsel - cheescake olacağını söyledi.