Survivor voleybol maçını (Challenge) kim kazandı? 31 Mart Perşembe Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyunlarını kazanan takım ödülü aldı!

Survivor All Star'da kimin kazandığı perşembe akşamı belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan ve Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'de yarışmacılar bil bakalım oyununda karşılaştı. Sorulan sorulara en yakın tahminlerin verildiği bil bakalım oyununda eğlenceli anlar ekranlara gelirken, sonraki etapta ise anlat bakalım heyecanı yaşandı. Yarışmacıların stres attığı iki oyunun kazananı gönüllüler takımı oldu. Öte yandan Survivor voleybol maçını ise Acun Medya kazandı.
Her hafta perşembe akşamları oynanan bil bakalım ve anlat bakalım oyununda yeni bir heyecan daha yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bil bakalım oyununda soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Gecenin bir diğer oyunu ise anlat bakalım oldu. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla eğlenceli anlara neden oldu.
İki oyunun sonunda ünlüler ve gönüllüler takımı arasında eşitlik sağlandı. Eşitlikten dolayı Murat Ceylan yarışmacılara son bir soru sordu. Gönüllülerin verdiği yanıtla yine kazanan gönüllüler takımı oldu. Bu sonuçta 3 hafta üst üste gönüllüler ödülün sahibi olarak perşembe akşamı Türk kahvesi ödülünden yararlandı.
Gecenin en heyecanlı oyunlarından olan Survivor voleybol maçında nefes kesen anlar yaşandı. Maç Acun Medya ve Survivor All Star takımları arasında oynandı. Acun Medya takımında Nagihan, Acun Ilıcalı ve İrem Kanan yer aldı. All Star takımında ise Adem, Berkan, Nisa, Evrim ve Ogeday sahaya çıktı. Maç öncesi Acun Ilıcalı All Star takımının kazanması halinde destekleyen yarışmacılarla beraber 100 bin TL verileceğini, Acun Medya'nın kazanması halinde de ödülün şinitsel - cheescake olacağını söyledi.
Heyecan dolu maçta Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru Acun Medya ekibinden nefes kesen atak geldi. Bu sonuçla Acun Medya 21-15'lik skorla voleybol maçını kazanan takım oldu. Böylece siyah takımı destekleyen yarışmacılar şinitsel - cheescake ödülünü kazandı.
Azim,hırs ve mücadele! İşte yeni bölüm tanıtımı #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/ai8tWVEOBI— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) March 31, 2022