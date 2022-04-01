Survivor voleybol maçını (Challenge) kim kazandı? 31 Mart Perşembe Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyunlarını kazanan takım ödülü aldı!

SURVİVOR BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Her hafta perşembe akşamları oynanan bil bakalım ve anlat bakalım oyununda yeni bir heyecan daha yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı bil bakalım oyununda soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Gecenin bir diğer oyunu ise anlat bakalım oldu. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla eğlenceli anlara neden oldu.