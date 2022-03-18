Survivor voleybol maçını (Challenge) kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star anlat bakalım ve voleybol maçının kazanan takım

Gecenin bir diğer eğlenceli oyunlarından olan Survivor anlat bakalımda ise bu kez yarışmacılar kendi takımları ile eşleşti. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla komik anlara neden oldu. Son turda Hikmet ve Ardahan mücadelesinde ikilinin daha çok doğru cevap vermesi gönüllüleri öne geçirdi. Böylece Survivor'da gönüllüler takımı anlat bakalım ve bil bakalım ödülünü kazanarak ilke imza attı.