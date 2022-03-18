Survivor voleybol maçını (Challenge) kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star anlat bakalım ve voleybol maçının kazanan takım

Survivor'da 2022'de ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Birleşme Partisi'ne kısa süre kala heyecan artarken, perşembe akşamı yarışmacılar keyifli anlar yaşadığı bil bakalım ve anlat bakalım oyununda kendilerine sorulan sorulara doğru yanıt vermeye çalıştı. Yarışmacıların stres attığı iki oyunun da kazananı gönüllüler takımı oldu. Heyecanlı anlara neden olan Survivor voleybol maçını ise Acun Medya kazandı.
Perşembe akşamı oynanan ve zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımı soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacıların verdikleri yanıtlar ile ödülü kazanmak için elinden geleni yaparken, ortaya da ilgin anlar çıktı. Bora ile eşleşen Berkan'ın verdiği doğru cevap ile Survivor'da bu hafta bil bakalım oyununu gönüllüler takımı kazandı.
Gecenin bir diğer eğlenceli oyunlarından olan Survivor anlat bakalımda ise bu kez yarışmacılar kendi takımları ile eşleşti. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındaki arkadaşına anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla komik anlara neden oldu. Son turda Hikmet ve Ardahan mücadelesinde ikilinin daha çok doğru cevap vermesi gönüllüleri öne geçirdi. Böylece Survivor'da gönüllüler takımı anlat bakalım ve bil bakalım ödülünü kazanarak ilke imza attı.
Survivor'da Mert'e söz veren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde voleybol maçının sinyalini vermişti. Voleybol challenge'ının heyecanı Survivor'da perşembe akşamı yaşandı. Karşılaşma Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Survivor All Star takımı (Mert ile Hikmet) arasında oynandı. Maç öncesi kazanan takımın baklavalı çikolata kazanacağı açıklandı.
Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru heyecan da arttı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın başarılı atışı ile maç 3-2 skorla Acun Medya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar böylece ödülden faydalanma şansı kazandı.