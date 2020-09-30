Survivor sunucusu Murat Ceylan emre itaatsizlikten hakim karşısında!

Sevenlerine video hatıra fotoğrafları gönderildi. Dolayısıyla da iyi niyet mağduru oldum diyebilirim. Sizi seven insanlarla paylaşımda bulununca bunun bir suç olduğunu, bir yasak ya da herhangi bir zedelemenin altına girdiğini bilmediğim için tamamıyla iyi niyet mağduru oldum.