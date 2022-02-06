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Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? Mert Öcal'la aşk yaşadığı iddia edilen Survivor yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı ve biyografisi

#Survivor#Sude Burcu#Mert Öcal

Survivor Sude Burcu'nun hayatı, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal ile ilişki yaşadığı iddiası ile adından söz ettiren Sude Burcu, Survivor 2022 All-Star sezonunda parkurlardaki performansları ve yarışmada polemiklerle öne çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam eden Survivor Sude, 2019 yılında da yarışmada yer aldı. Peki, Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Sude Burcu'nu hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılar.

1/3Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli Mert Öcalla aşk yaşadığı iddia edilen Survivor yarışmacısı Sude Burcunun hayatı ve biyografisi

Survivor Sude kimdir sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Survivor 2019'da yarışan ve All Star'da yeniden mücadeleye başlayan Survivor Sude Burcu'nun Mert'le aşk yaşadığı öğrenildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Survivor Sude Burcu zumba eğitmenliği de yapıyor.

2/3SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

3/3Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli Mert Öcalla aşk yaşadığı iddia edilen Survivor yarışmacısı Sude Burcunun hayatı ve biyografisi

2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı. 

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