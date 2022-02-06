Survivor Sude kimdir kaç yaşında nereli? Mert Öcal'la aşk yaşadığı iddia edilen Survivor yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı ve biyografisi

2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var. Fiziksel özellikleri ile dikkat çeken Survivor Sude 1.66 boyunda ve 57 kilogram ağırlığında. Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.