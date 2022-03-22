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Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Seda ve Sema arasında gergin anlar!

#Survivor Seda#Seda Ocak#Survivor

Survivor Seda ve kardeşi Sema arasında yeni bölümde gergin anlar yaşanıyor. Heyecanın yüksek olduğu yarışta Sema Seda’nın doğru yapıp yapmadığını soruyor. Buna sinirlenen Seda, ‘Sema düzelmişim niye böyle bir şey söylüyorsun? Beni mi buldun söyleyecek?’ diyerek çıkışıyor. Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler

1/2Survivor Seda kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Seda ve Sema arasında gergin anlar

Survivor Seda’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2022’de gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Seda Ocak, anaokulu öğretmenliği ve spor bilimleri bölümünden mezun.

2/2SURVİVOR SEDA KİMDİR

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

17 Ağustos 1985 tarihinde Bursa'da doğan Seda Ocak Üniversiteyi Anaokulu Öğretmenliği ve Spor Bilimleri Bölümünden mezun olarak tamamladı. 100 mt engelli koşucu olarak uzun yıllar spor dünyasında yer alan Seda Ocak, milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra profesyonel sporu bırakma kararı aldı ve atletizm antrenörü olarak spor dünyasına hizmet vermeye devam ediyor ve Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapıyor. Seda Ocak evli ve 2 çocuk annesi.

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#Survivor Seda#Seda Ocak#Survivor