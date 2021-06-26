Survivor şampiyonu İsmail Balaban ne kadar ödül kazandı? İşte Survivor 2021 birincisinin alacağı para..

Survivor yarışması heyecan dolu bir final ile 2021'i noktaladı. İsmail Balaban'ın kazandığı Survivor yarışmasında izleyenlerin birincinin ne kadar ödül kazandığını merak ediyorlar.. Konu hakkında geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda Survivor şampiyonunun 500 bin TL'lik ödül kazandığı duyurulmuştu. Bu yıl da ödülde bir değişiklik olmadı ve Survivor birincisi 500 bin TL değerindeki ödülünde sahibi olmuş oldu.