Survivor şampiyonu İsmail Balaban ne kadar ödül kazandı? İşte Survivor 2021 birincisinin alacağı para..
Survivor yarışması dün akşam düzenlenen final ile birlikte şampiyonunu belirledi.. Poyraz ve İsmail Balaban'ın finale kaldığı gecede heyecan doruktaydı.. Gelen SMS oylarının şampiyonu belirlediği Survivor yarışmasında birinciliği İsmail Balaban aldı. Bu sonucun ardından izleyiciler Survivor 2021'in ödülünü merak ettiler.. Peki Survivor şampiyonu ne kadar ödül alıyor? İşte birincinin kazandığı ödül..
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Survivor yarışması heyecan dolu bir final ile 2021'i noktaladı. İsmail Balaban'ın kazandığı Survivor yarışmasında izleyenlerin birincinin ne kadar ödül kazandığını merak ediyorlar.. Konu hakkında geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda Survivor şampiyonunun 500 bin TL'lik ödül kazandığı duyurulmuştu. Bu yıl da ödülde bir değişiklik olmadı ve Survivor birincisi 500 bin TL değerindeki ödülünde sahibi olmuş oldu.
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İSMAİL BALABAN KİMDİR?
Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın hayat hikayesi araştırılıyor. Aylardır ıssız adada mücadele eden İsmail Balaban'ın hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, İsmail Balaban kimdir, kaç yaşında, nereli,
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"Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir. Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, er meydanının yıldızları arasına sayılıyor.