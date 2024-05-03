NAGİHAN VE YUNUS EMRE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Konseyde Nagihan ile Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. Söz alan Nagihan, "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Yunus Emre bana geldi eşim Aleyna'yı kıskanıyor. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım itişmelerin kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" dedi.



Aleyna ve Yunus Emre'nin bir anda samimi olduğunu dile getiren Nagihan, "Atakan'ı çok seviyorsam, ben korumacı iç güdüyle korumacı yaklaştım, Yunus Emre'yi korumaya başladım. O kavgada da benim değil Aleyna'nın yanında yer aldı, ben uzaklaştım. Daha sonra ben Mustafa Kemal muhabbeti olunca tamamen kutuplaştık." ifadelerini kullandı.