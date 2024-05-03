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SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI 2 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor Türk-Yunan ödülü hangi takım kazandı? Tansiyon yükseldi! Survivor'da acil durum konseyi! İşte takım değiştiren yarışmacı!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Ödül Oyunu#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 02:17

Survivor ödül oyununu kazanan takım 2 Mayıs 2024 akşamı belli oldu. Büyük finale kısa süre kala rekabeti giderek artan Survivor All Star'ın 102. son bölümünde, Türk-Yunan yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın ödülün sahibi olacağı zorlu parkurda yarışmacılar canını dişine takarken, acil durum konseyinde Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin mavi takıma geçtiğini duyurdu. Tansiyonun yükseldiği konseyde, Nagihan'ın Yunus Emre'nin "Benim eşim Aleyna ile asla yakın olmamı istemiyor" sözleri ekranlara damga vurdu. Peki, dün akşam Survivor ödülü kim kazandı? Survivor Türk-Yunan ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 2 Mayıs 2024 Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım ve yeni bölüm fragmanı.

1/6SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI 2 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor Türk-Yunan ödülü hangi takım kazandı Tansiyon yükseldi Survivorda acil durum konseyi İşte takım değiştiren yarışmacı

Survivor All Star ödül oyununu hangi takımın kazandığı dün geceki kıran kırana mücadele sonrası netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Survivor'da Yasin'in elenmesinin ardından, ödül oyunu için yarışmacılar parkura çıktı. Oyun öncesi acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Türk ve Yunan takımlarının ödül için mücadele edeceğini duyurdu. Ada şartları için kritik olan oyunda kazanan mavi takım oldu. Öte yandan ada konseyinde ise Nagihan ile Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. Peki, 2 Mayıs Survivor ödülü kim kazandı? Dün Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDA TAKIM DEĞİŞTİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

SURVİVOR'DA TAKIM DEĞİŞTİREN YARIŞMACI BELLİ OLDU

2 Mayıs urvivor'da yeni takımlar belirlendi. Acun Ilıcalı oyun öncesi acil durum konseyini topladı. Ilıcalı, kırmızı takımdan bir erkek yarışmacının mavi takıma geçeceğini söyledi. Ilıcalı, Aleyna, Nagihan ve Nefise'nin Yunus Emre'yi şikayet ettiklerini bu nedenle Yunus Emre'nin mavi takıma geçeceğini duyurdu.

BAKMADAN GEÇME!

3/6NAGİHAN VE YUNUS EMRE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

NAGİHAN VE YUNUS EMRE ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Konseyde Nagihan ile Yunus Emre arasında tansiyon yükseldi. Söz alan Nagihan, "Şimdi hiç bilinmeyenleri burada konuşmak zorundayım çünkü bir tarafta Yunus Emre var bir tarafta da Aleyna var. Yunus Emre bana geldi eşim Aleyna'yı kıskanıyor. Ben Yunus Emre'yi koruyayım derken bu kızla düşman olmak zorunda kaldım itişmelerin kakışmaların asıl sebebi evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" dedi.

Aleyna ve Yunus Emre'nin bir anda samimi olduğunu dile getiren Nagihan, "Atakan'ı çok seviyorsam, ben korumacı iç güdüyle korumacı yaklaştım, Yunus Emre'yi korumaya başladım. O kavgada da benim değil Aleyna'nın yanında yer aldı, ben uzaklaştım. Daha sonra ben Mustafa Kemal muhabbeti olunca tamamen kutuplaştık." ifadelerini kullandı.

4/6SURVİVOR TÜRK-YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR TÜRK-YUNAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da Türk-Yunan yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı ödül oyunu öncesi konseyde yaptığı açıklamada, iki takımın beraber mücadele edeceğini duyurdu.

BAKMADAN GEÇME!

5/6SURVİVOR ÖDÜLÜ KİM KAZANDI 2 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor Türk-Yunan ödülü hangi takım kazandı Tansiyon yükseldi Survivorda acil durum konseyi İşte takım değiştiren yarışmacı

İki ülkenin takımları kırmızı ve mavi takım olarak gruplara ayrıldı. Güç, hız ve atışların ön planda olduğu zorlu oyunda, kazanan takım 12-8'lik skorla Mavi takım oldu.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Ödül Oyunu#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!