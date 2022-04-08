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Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı? 7 Nisan 2022 Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım!

#Survivor#Yarışma#Survivor All Star 2022

Survivor ödülü kim kazandı? sorusu perşembe akşamı yanıt buldu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği Survivor All Star'ın 7 Nisan tarihli 71. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu, anlat ve bil bakalım oyunlarında karşı karşıya geldi. Kazanan takımın pide ödülü alacağı oyunda parkurun galibi gönüllüler olurken, ikinci tur olan anlat bakalım ve bil bakalımda da yarışmacılar sorulara doğru yanıt vermek için çaba gösterdi. Peki Survivor'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte, 7 Nisan Survivor'da kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı 7 Nisan 2022 Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

Survivor All Star'ın 7 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden Survivor'da yarışmacılar ödül oyunu parkurunda kıran kırana mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda gönüllüler takımı ödülü kazanan taraf oldu. Eğlenceli anların yaşandığı bil bakalımın kazananı gönüllüler, anlat bakalımın kazananı ise ünlüler oldu. Eşitliği bozan Salla Bakalım turunda ise doğru yanıt veren ünlüler oldu.

2/5SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her perşembe heyecan dolu anlara neden olan ödül oyunu mücadelesi yine nefes kesti. Oyun öncesinde kazanan takımın pide ödülü alacağı açıklandı. Her iki takım da ada şartları için kritik önem taşıyan oyunda kazanmak için adeta canını dişine taktı.

3/5Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı 7 Nisan 2022 Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

Kadın ve erkek yarışmacıların bu kez beraber yarıştığı oyununa gönüllüler takımı Gökhan'ın aldığı sayı ile öne geçti. Bu sonuçla pide ödülünü gönüllüler takımı 10-2 skorla kazandı.

4/5SURVİVORDA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın en keyifli oyunlarından olan bil bakalımda yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacıların yanıtları ortaya komik diyalogların çıkmasına da neden oldu. Oyunun sonunda kazanan gönüllüler takımı oldu.

5/5Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı 7 Nisan 2022 Survivor All Starda anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım

İkinci turda ise bu kez anlat bakalım mücadelesi yaşandı. Bu etapta da yarışmacılar kendi takım arkadaşları ile yasaklı kelimeleri kullanmadan kelimeleri anlatmaya ve bilmeye çalıştı. Yarışmacıların diyaloğu geceye damga vururken bu turun da kazananı ünlüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez Salla Bakalım turu oynandı. Gecenin sonunda doğru cevabı ünlüler verdi. Ödülü kazanan ünlüler takımı kahve ve tatlı ödülünden faydalandı.

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#Survivor#Yarışma#Survivor All Star 2022