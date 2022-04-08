Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı? 7 Nisan 2022 Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım!

İkinci turda ise bu kez anlat bakalım mücadelesi yaşandı. Bu etapta da yarışmacılar kendi takım arkadaşları ile yasaklı kelimeleri kullanmadan kelimeleri anlatmaya ve bilmeye çalıştı. Yarışmacıların diyaloğu geceye damga vururken bu turun da kazananı ünlüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez Salla Bakalım turu oynandı. Gecenin sonunda doğru cevabı ünlüler verdi. Ödülü kazanan ünlüler takımı kahve ve tatlı ödülünden faydalandı.