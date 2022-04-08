Survivor ödülü kim, hangi takım kazandı? 7 Nisan 2022 Survivor All Star'da anlat bakalım ve bil bakalım oyununu kazanan takım!

Survivor All Star'ın 7 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında macerasına hız kesmeden devam eden Survivor'da yarışmacılar ödül oyunu parkurunda kıran kırana mücadele verdi. Zorlu oyun sonunda gönüllüler takımı ödülü kazanan taraf oldu. Eğlenceli anların yaşandığı bil bakalımın kazananı gönüllüler, anlat bakalımın kazananı ise ünlüler oldu. Eşitliği bozan Salla Bakalım turunda ise doğru yanıt veren ünlüler oldu.
Her perşembe heyecan dolu anlara neden olan ödül oyunu mücadelesi yine nefes kesti. Oyun öncesinde kazanan takımın pide ödülü alacağı açıklandı. Her iki takım da ada şartları için kritik önem taşıyan oyunda kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Kadın ve erkek yarışmacıların bu kez beraber yarıştığı oyununa gönüllüler takımı Gökhan'ın aldığı sayı ile öne geçti. Bu sonuçla pide ödülünü gönüllüler takımı 10-2 skorla kazandı.
Survivor'ın en keyifli oyunlarından olan bil bakalımda yarışmacılar Murat Ceylan'ın sorduğu sorulara yakın tahminleri vermeye çalıştı. Rakip takım arkadaşları ile mücadele veren yarışmacıların yanıtları ortaya komik diyalogların çıkmasına da neden oldu. Oyunun sonunda kazanan gönüllüler takımı oldu.
İkinci turda ise bu kez anlat bakalım mücadelesi yaşandı. Bu etapta da yarışmacılar kendi takım arkadaşları ile yasaklı kelimeleri kullanmadan kelimeleri anlatmaya ve bilmeye çalıştı. Yarışmacıların diyaloğu geceye damga vururken bu turun da kazananı ünlüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez Salla Bakalım turu oynandı. Gecenin sonunda doğru cevabı ünlüler verdi. Ödülü kazanan ünlüler takımı kahve ve tatlı ödülünden faydalandı.