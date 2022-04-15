Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Nisan Survivor All Star ödül oyunu kazanan takım belli oldu! Parkurda sert tartışma!

ADEM VE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK

Oyunun son etabından önce Adem ve Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Hikmet Adem'e "Gördüğün zaman her yanlışı söyleyebiliyorsan o zaman şampiyon gibi davranacaksın. Arkadaşın atıyorsa Atakan yapma diyeceksin." dedi. Sert çıkış karşısında Adem, "Ben zaten şampiyonum, şampiyon gibi de davranabiliyorum. Bu yüzden sen hayatın boyunca şampiyonları sorgulayarak yaşayacaksın. Ben adaletli davrandım rakibine attırdım. Gayet de düzgün oldu. " dedi. Kısa süre tartışma sonrası bu kez iki takım arasında yemek krizi yaşandı.