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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 14 Nisan Survivor All Star ödül oyunu kazanan takım belli oldu! Parkurda sert tartışma!

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da ödülü kim kazandı? sorusunun yanıtı heyecan dolu perşembe akşamı belli oldu. Haftanın ilk ödül mücadelesi ile ekranlara gelen Survivor All Star'ın 14 Nisan tarihli 78. bölümünde ünlüler ve gönüllüler ada şartları için kritik olan ödülü kazanmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Kazanan takımın istedikleri menüyü yiyebileceği ödül için kıran kırana geçen mücadele sonrası Adem ve Hikmet arasında yaşanan tartışma da tansiyonu yükseltti. Peki, Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 14 Nisan Survivor'da kazanan takım ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı İşte 14 Nisan Survivor All Star ödül oyunu kazanan takım belli oldu Parkurda sert tartışma

Survivor All Star'ın 14 Nisan tarihli son bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın elemesinden sonra ilk defa parkura çıkan yarışmacılar, ödül parkurunda var günü ile mücadele etti. Oyun öncesinde kazanan takımın kendi istedikleri menüyü lüks villada yiyebilecekleri açıklandı. Son ana kadar nefes kesen anlara sahne olan Survivor ödül oyununda kazanan ünlüler oldu. Oyun sonunda Hikmet ve Adem sözlü olarak tartıştı.

2/5SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Güç ve dengenin kritik önem taşıdığı Survivor ödül oyununda yarışmacılar kazanmak için parkurda eşleşti. Oyun öncesinde Murat Ceylan kazanan takımın kendi istedikleri menüyü villada yiyebileceğini açıkladı. Nefeslerin tutulduğu oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı karşı karşılaştı. İlk etabın sonunda Merve Aydın'ın aldığı sayı ile gönüllüler 8-4 üstün geldi.

3/5Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı İşte 14 Nisan Survivor All Star ödül oyunu kazanan takım belli oldu Parkurda sert tartışma

Erkekler oyununda ise yine rekabet ve heyecan dolu anlar yaşandı. Anıl'ın Adem'e kendisini yeneceğini söylemesi rekabeti giderek kızıştırırken, Adem ve Hikmet karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Son saniyede Adem'in aldığı sayı ile ünlüler takımı oyunun kazanan tarafı oldu. 2-0 ödül oyununu kazanan ünlüler takımı yiyecek ödülünden faydalanırken, gönüllüler ise kamp alanına eli boş döndü.

4/5ADEM VE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK

ADEM VE HİKMET ARASINDA GERGİNLİK

Oyunun son etabından önce Adem ve Hikmet arasında gerginlik yaşandı. Hikmet Adem'e "Gördüğün zaman her yanlışı söyleyebiliyorsan o zaman şampiyon gibi davranacaksın. Arkadaşın atıyorsa Atakan yapma diyeceksin." dedi. Sert çıkış karşısında Adem, "Ben zaten şampiyonum, şampiyon gibi de davranabiliyorum. Bu yüzden sen hayatın boyunca şampiyonları sorgulayarak yaşayacaksın. Ben adaletli davrandım rakibine attırdım. Gayet de düzgün oldu. " dedi. Kısa süre tartışma sonrası bu kez iki takım arasında yemek krizi yaşandı.

5/5Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı İşte 14 Nisan Survivor All Star ödül oyunu kazanan takım belli oldu Parkurda sert tartışma

Ödülün sahibi olan ünlüler takımı sevincini yaşarken, Anıl, " Adaya gidip erzak yapacağız yok şu tatlı mı bu tatlı mı muhabbet dönüyor. Canım çekiyor" diyerek sitemde bulundu. Sude ve Evrim de Anıl'ı destekleyerek şikayette bulundu.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon