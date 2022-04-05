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SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın hayatı hakkında bilgiler

#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Televizyon

Survivor Nisa'nın hayatı, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Gönüllüler takımında yer alan ve oyunlardaki başarısıyla öne çıkan Nisa Bölükbaşı Ogeday ile yaşadığı ilişki ile sık sık adından söz ettirmişti. Son olarak Nagihan ile doping tartışmasının fitilini ateşleyen Survivor Nisa'nın sert sözleri dikkat çekerken, hayatı da bir kez daha merak konusu oldu. Voleybol, snowboard, bisiklet, kış ve yaz pateni gibi sporlarla ilgilenen Survivor Nisa Bölükbaşı 3 yaşında yüzmeyi öğrendi. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Nisa Bölükbaşı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/3SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşının hayatı hakkında bilgiler

Survivor Nisa'nın hayatı ve biyografisi bir kez daha gündeme geldi. Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi veren ve elenen Nisa Bölükbaşı bu sezon All Star'a katıldı. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa,Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi.

2/3SURVİVOR NİSA KİMDİR

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

3/3SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşının hayatı hakkında bilgiler

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı haberi gündeme geldi. Yarışmacının yeni sezonda ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Televizyon