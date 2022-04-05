SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın hayatı hakkında bilgiler

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.



8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.