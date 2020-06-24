Survivor ne zaman final yapacak, final nerede olacak? Acun Ilıcalı merak edilen tarihi açıkladı
Survivor yarışmasının sona ermesine artık çok az bir süre kala izleyenler Survivor 2020'nin ne zaman final yapacağını merak ediyorlar. Survivor Panaroma programında merak edilen soruları yanıtlayan Acun Ilıcalı Survivor 2020'nin biteceği tarihi ve yarışmanın nerede final yapacağını açıkladı.
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SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'da artık sezonun sonuna doğru geliniyor. İzleyenler ise bu senenin şampiyonunun kim olacağını merak ederken son sekize kalan isimler; Sercan, Berkan, Elif, Cemal Can, Nisa, Barış, Yasin oldu.. Evrim ise yapılan son oylamada yarışmaya veda etti.
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Acun Ilıcalı, "Enteresan günlere doğru gidiyoruz. Finale sayılı günler kaldı. Son sürprizlerimiz var onları patlatacağız, merak etmeyin. Son haftamızdaki 7 gün ise inanılmaz geçecek" şeklinde konuştu.
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"FİNALE EN FAZLA 100 KİŞİ KATILACAK"
Acun Ilıcalı, Survivor 2020 final tarihinin ise 13-14 Temmuz tarihlerinde olacağını açıkladı. Survivor finalinin İstanbul’da olacağını belirten Ilıcalı, "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil.
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Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" dedi.