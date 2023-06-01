Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım!

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Survivor'da ödülü hangi takımın kazandığı, 31 Mayıs Çarşamba akşamı cevabını buldu. Şampiyonun belli olacağı büyük finale günler kala Survivor 2023'ün 31 Mayıs tarihli 116. bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları döner ve patates kızartması ödülü için parkura çıktı. Denge, güç ve hızın ön planda olduğu zorlu platformda takımlar kazanmak için adeta canını dişine takarken; Asena ve Nefise'nin mücadelesi ekranlara damga vurdu. Peki, dün Survivor son bölümde ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 31 Mayıs 2023 Survivor Türkiye'de gecenin birincisi ve dün gece yaşananlar.