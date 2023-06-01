Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım!

Survivor'da bir ödül oyunu heyecanı daha geride kaldı. TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te çarşamba günü döner ve patates kızartması için takımlar zorlu parkurda engellerle dolu platformu aşmak için mücadele verdi. 5 aydır şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar için artık yolun sonu görülürken, ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarış öncesinde Nefise yine gözyaşlarını tutamazken, Asena'da sayı kaybettikten sonra sinirlerine hakim olamadı. Gecenin finalinde ödülü kırmızı takım kazandı.