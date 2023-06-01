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Survivor kim kazandı? 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım!

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#Survivor#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 02:13

Survivor'da ödülü hangi takımın kazandığı, 31 Mayıs Çarşamba akşamı cevabını buldu. Şampiyonun belli olacağı büyük finale günler kala Survivor 2023'ün 31 Mayıs tarihli 116. bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları döner ve patates kızartması ödülü için parkura çıktı. Denge, güç ve hızın ön planda olduğu zorlu platformda takımlar kazanmak için adeta canını dişine takarken; Asena ve Nefise'nin mücadelesi ekranlara damga vurdu. Peki, dün Survivor son bölümde ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte, 31 Mayıs 2023 Survivor Türkiye'de gecenin birincisi ve dün gece yaşananlar.

1/4Survivor kim kazandı 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım

Survivor'da bir ödül oyunu heyecanı daha geride kaldı. TV8 ekranlarında ünlüler gönüllüler formatı ile yayınlanan Survivor 2023'te çarşamba günü döner ve patates kızartması için takımlar zorlu parkurda engellerle dolu platformu aşmak için mücadele verdi. 5 aydır şampiyonluk mücadelesi veren yarışmacılar için artık yolun sonu görülürken, ödül oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarış öncesinde Nefise yine gözyaşlarını tutamazken, Asena'da sayı kaybettikten sonra sinirlerine hakim olamadı. Gecenin finalinde ödülü kırmızı takım kazandı.

2/4SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyunları ile heyecan seviyesi artan Survivor'da dün gece ödül oyunu için yarışmacılar parkura çıktı. Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül dün gece döner ve patates kızartması oldu. Kazananın akşam yemeği yiyeceği ödül her zaman olduğu gibi iki etapta oynandı.

3/4Survivor kim kazandı 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım

İlk turda kıran kırana mücadele yaşanırken, Osman Can ve Özgür karşılaşmasında kazananı kameralar belirledi. Yarış öncesinde ve sırasında Nefise gözyaşlarını tutamazken, Asena, kaybettiği sayılar karşısında öfkesine hakim olamadı.

4/4Survivor kim kazandı 31 Mayıs Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı İşte dün gece yemek ödülünü kazanan takım

Gecenin ikinci etabında da bu defa erkekler mücadelesi yaşandı. İkinci turda Cansu ve Nefise karşılaşmasında Nefise aldığı sayı ile ödülü kırmızı takıma kazandırdı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon