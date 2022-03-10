Survivor kim elendi? Survivor son bölümde adadan kim gitti? 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu! İşte Survivor'dan elenen isim

Survivor'dan kimin elendiği, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın dokunulmazlık oyunları ile potaya giren yarışmacılar için eleme konseyi gerçekleşti. Bu hafta eleme adayları Yasin ve Birsen olmuştu. Oynanan son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama ile 3. eleme adayı Mert seçildi. Performans birincisi olan Batuhan da 4. eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi. Bu dört yarışmacı için daha önce yapılan SMS oylaması sonuçları konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oy sonuçlarına göre 9 Mart tarihinde Survivor'dan elenen isim Birsen oldu.
Survivor'da eleme konseyi çarşamba akşamı yapıldı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Birsen, Yasin, Mert ve Barış oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada noter onaylı SMS sonuçlarını açıkladı. Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor'dan elenen yarışmacı bu hafta Birsen oldu. Hayallerine veda eden Birsen son kez duygularını ifade etti.
Konuşmasına adalet vurgusu yaparak başlayan Birsen, "Umarım şampiyon çok adil biri, sözünün eri ve hak eden birisi olur. Evet meşalem sönüyor burada... Ailem, sevdiklerim, bütün destek verenler, onlarla buraya geldim. Hiç beklemiyordum. Olacakların önüne geçemem" dedi. Acun Ilıcalı da Birsen'in vedası karşısında üzgün olduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.
Eleme öncesinde Acun Ilıcalı, konseyde performans birincilerini duyurdu. Son 5 oyuna bakılarak bu hafta ünlüler takımında performans birincileri erkeklerden Batuhan, kadınlardan ise Sema oldu. Gönüllüler takımında ise erkeklerden Berkan, kadınlardan da Evrim performans birincisi seçildi. Böylece bu dört yarışmacı dokunulmazlığı garantiledi.
Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim ödül oyununu kazanmak için parkurda eşleşti. Heyecan dolu oyunda büyük ödül, kazanan takımın ailelerinden gelen mektupları okuması oldu. Sevdiklerinden gelen mektupları okumak isteyen isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda var gücü ile mücadele ederken, kadınlar karşılaşmasında ünlüler takımı üstün geldi.
Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Gökhan'ın aldığı sayı ile iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı. Eşitlik olduğu için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. En iyiler mücadelesinde de Nisa'nın atışı ile iletişim ödülünü 1-0 gönüllüler kazandı.