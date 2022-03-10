Survivor kim elendi? Survivor son bölümde adadan kim gitti? 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu! İşte Survivor'dan elenen isim

Survivor'dan kimin elendiği, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın dokunulmazlık oyunları ile potaya giren yarışmacılar için eleme konseyi gerçekleşti. Bu hafta eleme adayları Yasin ve Birsen olmuştu. Oynanan son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama ile 3. eleme adayı Mert seçildi. Performans birincisi olan Batuhan da 4. eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi. Bu dört yarışmacı için daha önce yapılan SMS oylaması sonuçları konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oy sonuçlarına göre 9 Mart tarihinde Survivor'dan elenen isim Birsen oldu.