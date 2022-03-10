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Survivor kim elendi? Survivor son bölümde adadan kim gitti? 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu! İşte Survivor'dan elenen isim

#Survivor#Acun Ilıcalı#Yarışma

Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtı ada konseyinde kesinleşti. Büyük final heyecanı her geçen gün artarken, Survivor'ın 9 Mart tarihli 43. bölümünde yarışmacılar eleme konseyinde toplandı. Yasin, Birsen, Mert ve Barış'ın eleme potasında olduğu gecede, daha önce yapılan Survivor SMS sonuçlarına göre en az oyu alan isim Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Diğer yandan Survivor All Star'da kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği iletişim oyununu kazanan gönüllüler takım sevdiklerinden gelen mesajları okurken gözyaşlarına boğuldu. İşte, 9 Mart SMS sonuçları ile Survivor elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/6Survivor kim elendi Survivor son bölümde adadan kim gitti 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu İşte Survivordan elenen isim

Survivor'dan kimin elendiği, çarşamba akşamı belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de haftanın dokunulmazlık oyunları ile potaya giren yarışmacılar için eleme konseyi gerçekleşti. Bu hafta eleme adayları Yasin ve Birsen olmuştu. Oynanan son dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama ile 3. eleme adayı Mert seçildi. Performans birincisi olan Batuhan da 4. eleme adayı olarak Barış'ın ismini söyledi. Bu dört yarışmacı için daha önce yapılan SMS oylaması sonuçları konseyde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Oy sonuçlarına göre 9 Mart tarihinde Survivor'dan elenen isim Birsen oldu.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme konseyi çarşamba akşamı yapıldı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Birsen, Yasin, Mert ve Barış oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada noter onaylı SMS sonuçlarını açıkladı. Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor'dan elenen yarışmacı bu hafta Birsen oldu. Hayallerine veda eden Birsen son kez duygularını ifade etti.

3/6Survivor kim elendi Survivor son bölümde adadan kim gitti 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu İşte Survivordan elenen isim

Konuşmasına adalet vurgusu yaparak başlayan Birsen, "Umarım şampiyon çok adil biri, sözünün eri ve hak eden birisi olur. Evet meşalem sönüyor burada... Ailem, sevdiklerim, bütün destek verenler, onlarla buraya geldim. Hiç beklemiyordum. Olacakların önüne geçemem" dedi. Acun Ilıcalı da Birsen'in vedası karşısında üzgün olduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti.

4/6SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Eleme öncesinde Acun Ilıcalı, konseyde performans birincilerini duyurdu. Son 5 oyuna bakılarak bu hafta ünlüler takımında performans birincileri erkeklerden Batuhan, kadınlardan ise Sema oldu. Gönüllüler takımında ise erkeklerden Berkan, kadınlardan da Evrim performans birincisi seçildi. Böylece bu dört yarışmacı dokunulmazlığı garantiledi.

5/6SURVİVORDA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim ödül oyununu kazanmak için parkurda eşleşti. Heyecan dolu oyunda büyük ödül, kazanan takımın ailelerinden gelen mektupları okuması oldu. Sevdiklerinden gelen mektupları okumak isteyen isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda var gücü ile mücadele ederken, kadınlar karşılaşmasında ünlüler takımı üstün geldi.

6/6Survivor kim elendi Survivor son bölümde adadan kim gitti 9 Mart Çarşamba Survivor SMS sonuçları belli oldu İşte Survivordan elenen isim

Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Gökhan'ın aldığı sayı ile iletişim oyununu gönüllüler takımı kazandı. Eşitlik olduğu için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. En iyiler mücadelesinde de Nisa'nın atışı ile iletişim ödülünü 1-0 gönüllüler kazandı.

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#Survivor#Acun Ilıcalı#Yarışma