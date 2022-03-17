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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? SMS birincisi kim oldu 2022? Survivor oylama sıralaması açıklandı! İşte 16 Mart 2022 Survivor'dan elenen isim

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'dan kim elendi? sorusunun yanıtı ada konseyinde kesinleşti. Birleşme Partisi'ne günler kala Survivor'ın 16 Mart tarihli 50. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ünlüler ve gönüllüler takımı eleme konseyinde toplandı. Mert ve Barış'ın eleme potasında olduğu Survivor All Star'da eleme gecesi gönüllülerden aday olan isimler eşit oylara sahip olan Berna ve Evrim oldu. Survivor performans birincisi Perviz'in söylediği isimle ünlülerde ise Adem potaya girdi. Acun Ilıcalı gecenin sonunda Survivor SMS sonuçlarına göre adaya veda eden ismi açıkladı. Peki, Survivor'dan kim gitti, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor'a veda eden isim ve son bölümün özeti.

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti SMS birincisi kim oldu 2022 Survivor oylama sıralaması açıklandı İşte 16 Mart 2022 Survivordan elenen isim

Survivor'dan elenen isim çarşamba akşamı belli oldu. Dominik'ten Tv8 ekranlarına gelen Survivor All Star'ın yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Eleme öncesi haftanın 3. dokunulmazlık oyununda yarışmacılar karşı karşıya geldi. Nefes kesen anların sonunda Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken gönüllüler takımı da eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Mert, Barış, Evrim, Berna ve Adem'in eleme adayı olarak seçildiği gecede adaya veda eden isim Berna oldu. Survivor hayalleri biten Berna Keklikler gözyaşlarına hakim olamadı.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Hızlı elemelerin başlamasıyla Survivor'da çarşamba akşamı yeni bir eleme daha yaşandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Mert, Barış, Evrim, Berna ve Adem oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, daha önceden tamamlanan Survivor SMS sonuçlarına göre veda eden yarışmacıyı duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden isim Berna oldu.

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti SMS birincisi kim oldu 2022 Survivor oylama sıralaması açıklandı İşte 16 Mart 2022 Survivordan elenen isim

Survivor'dan elendiği için gözyaşlarına hakim olamayan Berna, "İnanılmaz güzel bir tecrübeydi benim için... Evrim'e de teşekkür ederim. Elimden geleni yaptım, sayılarımı alamadım ama mücadelemi verdiğim için içim rahat. Teşekkür ederim." dedi.

4/6SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Eleme öncesinde Acun Ilıcalı, konseyde performans birincisini açıkladı. Bu hafta ünlüler takımında performans birincisi Perviz oldu. Oyunlardaki yüzdelik dilimler bakıldığında da birinci olan Perviz böylece eleme adayını belirleme hakkı elde etti.

5/6SURVİVORDA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor elemeleri için oldukça kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi. Haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kadın ve erkek yarışmacılar yine ayrı ayrı oyun oynadı. Güç, denge ve hızın yer aldığı parkurda bu kez takımlar rakiplerinin dengesini bozarak sayı almaya çalıştı. Öte yandan oyunu kazanan takımın döner ve patates ödülünden de yararlanacağı açıklandı.

6/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti SMS birincisi kim oldu 2022 Survivor oylama sıralaması açıklandı İşte 16 Mart 2022 Survivordan elenen isim

İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında ünlüler takımı 8-5 üstün gelerek dokunulmazlık oyununda avantaj elde etti. Oyunun ikinci turunda ise bu kez erkekler karşılaşması yaşandı. Son turda oyunu kazanmak için iki takımın da erkek yarışmacıları parkurda adeta canını dişine taktı. Son oyunda Hikmet ve Atakan karşılaşmasında Atakan'ın aldığı sayı ile ünlüler skoru 2-0 yaptı. Böylece Survivor'da ödüllü dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma