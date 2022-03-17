SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? SMS birincisi kim oldu 2022? Survivor oylama sıralaması açıklandı! İşte 16 Mart 2022 Survivor'dan elenen isim

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Hızlı elemelerin başlamasıyla Survivor'da çarşamba akşamı yeni bir eleme daha yaşandı. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Mert, Barış, Evrim, Berna ve Adem oldu. Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada, daha önceden tamamlanan Survivor SMS sonuçlarına göre veda eden yarışmacıyı duyurdu. Survivor 2022 olma rüyasına veda eden isim Berna oldu.