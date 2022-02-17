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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 16 Şubat Survivor All Star'dan elenen isim belli oldu! Konseyde şoke eden erken veda!

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'da kim elendi? sorusu çarşamba akşamı yanıt buldu. Rekabetle beraber heyecanı da her geçen gün artan Survivor All Star'ın 16 Şubat tarihli 25. bölümünde eleme potasında yer alan Evrim, Atakan, Ezgi ve Aşkım için halktan gelen Survivor SMS sonuçları belirlendi. Rakiplerine göre yüksek oy alan 3 yarışmacı bir hafta daha adada kalmayı garantilerken, bir yarışmacı da Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Survivor'dan elenen yarışmacı erken veda ederken heyecanlı anlara neden oldu Survivor ödül oyununu kazanan takım ise ünlüler takımı oldu. Peki, Survivor'dan kim gitti? İşte, Survivor'dan elenen yarışmacı ve son bölümde yaşananlar.

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 16 Şubat Survivor All Stardan elenen isim belli oldu Konseyde şoke eden erken veda

Survivor All Star'da 16 Şubat Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. Dominik'ten TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022'de Acun Ilıcalı eleme potasında yer alan yarışmacıların SMS sonuçlarını açıkladı. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, gönüllüler takımından Atakan, Ezgi ve Aşkım olmuştu. Salı ve çarşamba günü yapılan SMS oylamasına göre Survivor'dan elenen isim Ezgi oldu. Survivor'a veda eden Ezgi adadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Ünlüler ve gönüllüler takımında oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından belirlenen eleme adayları için konsey yapıldı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. 4 yarışmacı arasından en düşük SMS oyu alarak elenen yarışmacı Ezgi oldu.

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 16 Şubat Survivor All Stardan elenen isim belli oldu Konseyde şoke eden erken veda

Gönüllüler takımına hafta sonu gelen ve konseyde elenen Ezgi'nin erken vedası dikkat çekerken, veda anında da duygusal anlar yaşadı. Survivor şampiyonluğu hayalleri yarım kalan Ezgi "Buraya gelmem de çok hızlı olmuştu gitmem de." dedi.

4/6SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde ödül turuncu evde patates kızartması olarak açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda iki takım da parkurda adeta canını dişine taktı. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı mücadele verdi.

5/6SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti 16 Şubat Survivor All Stardan elenen isim belli oldu Konseyde şoke eden erken veda

Takımlar arasındaki yarışın nefes kestiği oyunda erkeklerde Bora'nın atışı ile kazanan ünlüler takımı oldu. Kadınlar mücadelesinde de Merve Aydın'ın sayısı ile ünlüler ipi göğüsledi. Bu sonuçla Survivor'da ödül oyununu 2-0 skorla ünlüler takımı kazandı.

6/6SURVİVORDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında 4 yarışmacı eleme potasına girmişti. Cumartesi akşamı yapılan ilk oylamada gönüllüler takımından Evrim aday oldu. Pazar akşamı gerçekleşen konseyde de gönüllülerden Atakan potaya girdi.

Pazartesi akşamı eleme konseyinde ise Aşkım ünlülerden eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından eleme adayı ise Ezgi olarak belirlendi.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma