SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 16 Şubat Survivor All Star'dan elenen isim belli oldu! Konseyde şoke eden erken veda!

Survivor All Star'da 16 Şubat Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. Dominik'ten TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022'de Acun Ilıcalı eleme potasında yer alan yarışmacıların SMS sonuçlarını açıkladı. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, gönüllüler takımından Atakan, Ezgi ve Aşkım olmuştu. Salı ve çarşamba günü yapılan SMS oylamasına göre Survivor'dan elenen isim Ezgi oldu. Survivor'a veda eden Ezgi adadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.
Ünlüler ve gönüllüler takımında oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından belirlenen eleme adayları için konsey yapıldı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını gecenin sonunda yapılan ada konseyinde açıkladı. 4 yarışmacı arasından en düşük SMS oyu alarak elenen yarışmacı Ezgi oldu.
Gönüllüler takımına hafta sonu gelen ve konseyde elenen Ezgi'nin erken vedası dikkat çekerken, veda anında da duygusal anlar yaşadı. Survivor şampiyonluğu hayalleri yarım kalan Ezgi "Buraya gelmem de çok hızlı olmuştu gitmem de." dedi.
Eleme konseyi öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde ödül turuncu evde patates kızartması olarak açıklandı. Ada şartlarında kritik önem taşıyan ödül oyununda iki takım da parkurda adeta canını dişine taktı. Güç ve dengenin önemli olduğu parkurda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı mücadele verdi.
Takımlar arasındaki yarışın nefes kestiği oyunda erkeklerde Bora'nın atışı ile kazanan ünlüler takımı oldu. Kadınlar mücadelesinde de Merve Aydın'ın sayısı ile ünlüler ipi göğüsledi. Bu sonuçla Survivor'da ödül oyununu 2-0 skorla ünlüler takımı kazandı.
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında 4 yarışmacı eleme potasına girmişti. Cumartesi akşamı yapılan ilk oylamada gönüllüler takımından Evrim aday oldu. Pazar akşamı gerçekleşen konseyde de gönüllülerden Atakan potaya girdi.
Pazartesi akşamı eleme konseyinde ise Aşkım ünlülerden eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından eleme adayı ise Ezgi olarak belirlendi.