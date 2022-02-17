SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 16 Şubat Survivor All Star'dan elenen isim belli oldu! Konseyde şoke eden erken veda!

Survivor All Star'da 16 Şubat Çarşamba akşamı eleme heyecanı yaşandı. Dominik'ten TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022'de Acun Ilıcalı eleme potasında yer alan yarışmacıların SMS sonuçlarını açıkladı. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, gönüllüler takımından Atakan, Ezgi ve Aşkım olmuştu. Salı ve çarşamba günü yapılan SMS oylamasına göre Survivor'dan elenen isim Ezgi oldu. Survivor'a veda eden Ezgi adadan ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.