SURVİVOR KİM ELENDİ, adadan kim gitti? 2 Mart Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı yapılan eleme konseyinde belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan olmuştu. Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oylaması sonuçlarını açıkladı. Yapılan oylamaya göre 2 Mart tarihinde Survivor'a veda eden yarışmacı Aşkım oldu.