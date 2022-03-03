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SURVİVOR KİM ELENDİ, adadan kim gitti? 2 Mart Survivor All Star'a veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu

#Survivor#Televizyon#Yarışma

Survivor'da kim elendi? sorusu heyecan dolu bölümün ardından yanıt buldu. Nefes kesen anları ekranlara getiren Survivor All Star'ın 2 Mart tarihli 36. bölümünde eleme potasında yer alan Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan için Survivor SMS oylaması sonuçları açıklandı. 3 aday rakiplerinden daha fazla oy alarak adada kalmayı garantilerken bir isim de şampiyonluk hayallerine veda etti. Öte yandan heyecan dolu anlara neden olan Survivor iletişim oyununu da bu hafta gönüllüler takımı kazandı. İşte, 2 Mart Survivor'dan elenen isim ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, adadan kim gitti 2 Mart Survivor All Stara veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu

Survivor'dan kimin elendiği çarşamba akşamı yapılan eleme konseyinde belli oldu. Tv8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar Evrim, Aşkım, Yasin ve Gökhan olmuştu. Acun Ilıcalı halktan gelen SMS oylaması sonuçlarını açıkladı. Yapılan oylamaya göre 2 Mart tarihinde Survivor'a veda eden yarışmacı Aşkım oldu.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da Ünlüler ve gönüllüler takımında oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından belirlenen eleme adayları için konsey gerçekleşti. Heyecan dolu gecenin sonunda SMS oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı . 4 yarışmacı arasından en düşük SMS oyu alarak elenen yarışmacı Aşkım oldu.

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, adadan kim gitti 2 Mart Survivor All Stara veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu

Aşkım veda etmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi. Ünlüler takımına 2 hafta önce gelen Aşkım'ın elenmesi takım arkadaşları tarafından da üzüntü ile karşılandı. Survivor şampiyonluğu hayalleri yarım kalan Aşkım, üzgün olduğunu ifade etti.

4/6ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

ACUN ILICALI YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Ada konseyinde eleme sistemi ile ilgili Acun Ilıcalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Sürgün adası bölümü bitti bu ekip daha zor bir testle sınanmalı bunu ilerleyen zamanda öğreneceksiniz. Neyse pozitif şeyler düşünün yıllardır unutamayacağınız bir Birleşme partisi geliyor.

Perşembe - Cuma - Cumartesi günü 2 kadın 2 erkek dokunulmaz olup bu 4 kişi direk Birleşme'ye gitmeye hak kazanacaklar" dedi. Survivor'da eleme sistemi ile birleşme partisinde gidecek yarışmacılar belirlenecek.

5/6SURVİVORDA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde kazanan takımın sevdiklerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyacağı açıklandı. Heyecan dolu karşılaşmada kadınlar ve erkeler ayrı ayrı parkurda yarıştı.

6/6SURVİVOR KİM ELENDİ, adadan kim gitti 2 Mart Survivor All Stara veda eden isim SMS sonuçları ile belli oldu

Kadınlar mücadelesinde kazanan takım gönüllüler olurken, erkekler mücadelesinde de ipi göğüsleyen yine gönüllüler oldu. Böylece bu hafta Survivor All Star'da iletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler oldu. Yakınlarından gelen mesajları okuma şansı elde eden gönüllüler takımı gözyaşlarına boğuldu.

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#Survivor#Televizyon#Yarışma