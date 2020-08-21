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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Survivor güzeli Aycan Yanaç tatilde

Survivor yarışmasıyla adını duyuran futbolcu Aycan Yanaç, Çeşme tatilinde görüntülendi. Yanaç’ın denizdeki keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Survivor 2020’de tanınan futbolcu Aycan Yanaç, yarışma sonrası tatiline Çeşme’de devam ediyor.

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Yanaç önceki gün kız arkadaş grubuyla birlikte The Beach of Momo’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren futbolcu, sıcaktan bunalınca denize girdi.

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Yanaç’ı suyun içinde hayranları yalnız bırakmadı. Survivor hakkında merak ettiklerini soran hayranlarını geri çevirmeyen futbolcu, samimiyetle hepsini yanıtladı.

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Uzun süre denizde kalan Yanaç, daha sonra şezlonguna geçerek tüm gün boyunca güneşlendi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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