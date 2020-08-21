Survivor güzeli Aycan Yanaç tatilde

Survivor 2020’de tanınan futbolcu Aycan Yanaç, yarışma sonrası tatiline Çeşme’de devam ediyor. Yanaç önceki gün kız arkadaş grubuyla birlikte The Beach of Momo’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren futbolcu, sıcaktan bunalınca denize girdi. Yanaç’ı suyun içinde hayranları yalnız bırakmadı. Survivor hakkında merak ettiklerini soran hayranlarını geri çevirmeyen futbolcu, samimiyetle hepsini yanıtladı. Uzun süre denizde kalan Yanaç, daha sonra şezlonguna geçerek tüm gün boyunca güneşlendi.