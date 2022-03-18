Survivor Gökhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Gökhan Keser'in hayatı hakkında bilgiler

Survivor Gökhan kimdir? sorusu Survivor izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor 2022’de gönüllüler takımı yarışmacılarından olan ve daha önce 2014 yılında yarışmada yer alan Gökhan Keser oyunculuk ve şarkıcılığının yanında modellik de yaptı. Miss & Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanını kazanan Survivor Gökhan Sıla ile yaptığı "Bazen" şarkısının düeti ile büyük beğeni topladı.
Survivor 2022 kadrosunda olan Gökhan Keser 1987 doğumlu. İzmir’de dünyaya gelen Keser aslen Rizelidir. Ünlü isim 14 yaşında modellik kariyerine başlamıştır. Gökhan Keser, Miss & Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanını kazandı. Sonrasında "Best Model of Turkey 2005" yarışmasında Turkiye ikincisi seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etti.
Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.
2006 yılında Atv'de yayınlanan Selene dizisinde Burak hoca karakterine hayat verdi. 2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu. 2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde rol aldı.
Gökhan Keser, Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" şarkılarının kliplerinde yer aldı. Ayrıca 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de yer aldı.
Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.
Gökhan Keser, 2012 yılının ocak ayında albüm çıkardı.Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni topladı. 2014 yılında ikinci single çalışmasını çıkardı.
Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isim olmuştur. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak bitiren Gökhan Keser, Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları arasında yer almıştır.