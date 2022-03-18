Survivor Gökhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor All Star yarışmacısı Gökhan Keser'in hayatı hakkında bilgiler

SURVİVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

Survivor 2022 kadrosunda olan Gökhan Keser 1987 doğumlu. İzmir’de dünyaya gelen Keser aslen Rizelidir. Ünlü isim 14 yaşında modellik kariyerine başlamıştır. Gökhan Keser, Miss & Mr Model 2004 yarışmasında birinci seçilerek 'Ege Kralı' unvanını kazandı. Sonrasında "Best Model of Turkey 2005" yarışmasında Turkiye ikincisi seçilerek 'Manhunt Turkey' unvanı alıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etti.



Son olarak 2006 senesinde Çin'de gerçekleştirilen 64 ülkenin en iyi modellerinin yarıştığı dünyanın en yakışıklı ve karizmatik erkeğinin seçildiği Manhunt Internationel yarışmasında Dünya 3. sü ve dünyanın en fotojenik erkeği seçilerek "Manhunt Internationel 2006 3." "Manhunt Internationel Mr. Photogenic" unvanlarını ülkemize getirdi. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız işler gerçekleştiren Gökhan Keser, hobi olarak başladığı bu yolda Türkiye'nin belli başlı isimleri arasında yerini aldı. Bir yandan hayaline giden yolda "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi alırken, bir yandan da Sevingül Bahadır, Gül Sabar, Kevork Tavityan, Randy Esen'den şan eğitimi almaya başladı.