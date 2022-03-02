Survivor Gökhan Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökhan Keser hakkında bilgiler

2006 yılında Atv'de yayınlanan Selene dizisinde Burak hoca karakterine hayat verdi. 2008 yılında Zerrin Özer'in "Ömür Geçiyor" albümünün vokallerinde de bulundu. 2008 yılında "Hepsi" grubuyla birlikte yönetmenliğini Mete Özgencil'in yaptığı "Kayıp Çocuklar Cenneti" isimli sinema filminde rol aldı.



Gökhan Keser, Sıla'nın "İnşallah" ve "Kafa" şarkılarının kliplerinde yer aldı. Ayrıca 3. Albümü "Konuşmadığımız Şeyler Var"ın vokallerinde de yer aldı.



Nisan 2011 yılında "Sıla" ile düet yaptığı; sözleri Sıla Gençoğlu, müziği ise Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzalı "Hadi Ordan" adlı single'ını radyolar ve dijital platformlar aracılığıyla müzikseverlerin beğenisine sunarak müzik kariyerindeki ilk işini gerçekleştirdi.



Gökhan Keser, 2012 yılının ocak ayında albüm çıkardı.Albümün, sözü Gökhan Keser ve Sıla Gençoğlu'na bestesi Gökhan Keser'e ait olan çıkış şarkısı ve klibi "En Kötü Günümüz Böyle Olsun" sosyal medyada da büyük beğeni topladı. 2014 yılında ikinci single çalışmasını çıkardı.



Survivor 2014 sezonunda Ünlüler takımında yer alan Gökhan Keser, bu zamana kadar Survivor tarihinde adadan elenmesi için konseylerde hiç ismi yazılmayan, finale kadar SMS'e çıkmayan ve tüm final oyunlarını kazanarak final koltuğuna oturan tek isim olmuştur. 116 günlük zorlu serüvenin ardından çok yarışmayı ikinci olarak bitiren Gökhan Keser, Yalancı Sevgilim filmi oyuncuları arasında yer almıştır.