Survivor Furkan kimdir kaç yaşında nereli? Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı! İşte Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılay'ın hayatı

Survivor Furkan kimdir, sorusu Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ekranların bir dönem efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile tanınan Furkan Kızılay, 2017 yılından sonra bir kez daha Survivor kadrosuna katıldı. 1990 yılında dünyaya gelen Survivor Furkan, Aslan Ailem, Emret Komutanım Şah Mat, Organik Aşk Hikayeleri, Kolpaçino 3. Devre gibi yapımlarda rol aldı.