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Survivor Furkan kimdir kaç yaşında nereli? Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı! İşte Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılay'ın hayatı

#Survivor#Furkan Kızılay#Yarışma

Survivor Furkan'ın hayatı ve biyografisi yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Daha önce 2017 yılında Survivor’da yarışan ve mücadelesine All Star'da bu sezon yeniden başlayan Furkan Kızılay oyunlardaki performansı ve sakin kişiliği ile dikkatleri üzerine topladı. Yarışmada geçirdiği sakatlık ile yürekleri ağza getiren Survivor yarışmacısı Furkan Kızılay, bu hafta oylamada sürgün adasına giderek eleme adayı olarak belirlendi. Survivor Furkan 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albüm çıkarmıştı. Peki, Survivor Furkan kimdir kaç yaşında nereli? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılay'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler.

1/4Survivor Furkan kimdir kaç yaşında nereli Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı İşte Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılayın hayatı

Survivor Furkan kimdir, sorusu Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Ekranların bir dönem efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da Havuç karakteri ile tanınan Furkan Kızılay, 2017 yılından sonra bir kez daha Survivor kadrosuna katıldı. 1990 yılında dünyaya gelen Survivor Furkan, Aslan Ailem, Emret Komutanım Şah Mat, Organik Aşk Hikayeleri, Kolpaçino 3. Devre gibi yapımlarda rol aldı.

2/4SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR

SURVİVOR FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliğinden mezun olmuştur. İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Furkan Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.

3/4Survivor Furkan kimdir kaç yaşında nereli Çocuklar Duymasın ile tanınmıştı İşte Survivor All Star yarışmacısı Furkan Kızılayın hayatı

2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı. 2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.

4/4FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

FURKAN KIZILAY DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2022- 2005: Çocuklar Duymasın

2004- 2005: Çocuklar Ne Olacak

2010- 2014: Çocuklar Duymasın

2017: Meryem (Konuk oyuncu)

2017- 2018: Aslan Ailem

2007: Emret Komutanım Şah Mat

2015: Hannas

2016: Kolpaçino 3. Devre

2017: Organik Aşk Hikayeleri

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#Survivor#Furkan Kızılay#Yarışma