Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Survivor Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

Survivor Ezgi kimdir sorusu, Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni bitiren Ezgi Hocaoğlu, küçük yaşlarda profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Şu sıralarda cimnastik ve pilates antrenörlüğü yapmayı sürdüren Survivor Ezgi, Medical Exercise Fitness Trainer belgesi de aldı.