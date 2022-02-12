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Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yarışmacısı Survivor Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler

#Ezgi Hocaoğlu#Survivor#Yarışma

Survivor Ezgi'nin hayatı yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. 2020 sezonunda Survivor'da gösterdiği performans ile hafızalara kazınan Survivor Ezgi Hocaoğlu'nun All Star kadrosuna yedeklerden katılacağı öne sürüldü. Ünlüler takımında daha önce mücadele veren Ezgi Hocaoğlu adadaki sakin kişiliğinin yanı sıra parkurdaki performanslarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Survivor yarışmacısı Ezgi cimnastik ve pilates antrenörlüğü yapıyor. Peki, Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor yarışmacısı Survivor Ezgi Hocaoğlu'nun hayatı hakkında bilgiler.

1/3Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Survivor Ezgi Hocaoğlunun hayatı hakkında bilgiler

Survivor Ezgi kimdir sorusu, Survivor All Star izleyenleri tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ni bitiren Ezgi Hocaoğlu, küçük yaşlarda profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Şu sıralarda cimnastik ve pilates antrenörlüğü yapmayı sürdüren Survivor Ezgi, Medical Exercise Fitness Trainer belgesi de aldı.

2/3SURVİVOR EZGİ KİMDİR

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Ezgi Hocaoğlu 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik sporu ile ilgilendi. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan Survivor Ezgi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

3/3Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor yarışmacısı Survivor Ezgi Hocaoğlunun hayatı hakkında bilgiler

Halan Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam eden Ezgi Hocaoğlu, 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Survivor 2020'ye 14 Mart'ta katılan Ezgi, , Ünlüler takımına katılmıştı.

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#Ezgi Hocaoğlu#Survivor#Yarışma