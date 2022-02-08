Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor son bölümde sürgün adasına giden isim

Survivor eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının yanıt bulduğu gecede heyecan dolu anlar yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da pazartesi akşamı 2 yarışmacı daha eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Oynanan dokunulmazlık mücadelesini kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama sonucu Gizem haftanın 3. eleme adayı olarak belirlendi. Son eleme adayı ise performans birincisi olan Elif'in tercihi ile Sercan oldu.
Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı.
Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.
Acun Ilıcalı eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde performans birincisi olarak dokunulmaz olan yarışmacıları açıkladı. Son oyunlara bakılarak yapılan değerlendirmeye göre gönüllüler takımında performans birincileri Seda ve Ogeday oldu. Ünlüler takımında ise Elif ve Perviz performans birincileri seçildi. Elif'n istatistikleri daha yüksek olduğu için eleme adayı belirleme hakkı verildi.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, Dominik'te sürgün kampına eleme adayı göndermemek için adeta canını dişine taktı. Haftanın son dokunulmazlık oyununda, kadınlar arasında oynanan oyunu gönüllüler takımı kazandı.
Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda iki takım da var gücü ile zorlu performansta son dakikaya kadar direndi. Atakan'a karşı Berkan'ın aldığı sayı ile erkeklerde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla gönüllüler bir kez daha dokunulmaz olurken, ünlüler takımı ise eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.