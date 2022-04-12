SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti? 11 Nisan Survivor'da 4 eleme adayı belli oldu: İşte Survivor'da kazanan takım

Survivor eleme adayları 11 Nisan Pazartesi akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında haftanın altı günü seyirci karşısına çıkan yarışmada, haftanın son dokunulmazlık mücadelesi ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesine sahne olan Survivor All Star'da son dokunulmazlığı ünlüler aldı. Barış, Gizem ve Perviz'in potada olduğu haftada son aday gönüllüler takımından çıktı. Yapılan oylamaya göre Survivor'da 4. eleme adayı Ayşe olarak belirlendi.
Artık dört eleme adayının belirlendiği Survivor'da oylama yapılmadan önce Acun Ilıcalı gönüllüler takımında dokunulmaz olan isimleri açıkladı. Bu hafta erkeklerde performans birincisi olan yarışmacı Hikmet, kadınlarda ise Sude oldu. İki isim dokunulmazlığı elde ederken diğer yarışmacılar için de oylama yapıldı. Gönüllüler takımındaki oy sonuçlarına göre Yağmur ve Ayşe'nin oyları eşit çıktı. Bu sonuçla bir kez daha takımda açık oylama yapıldı.
Açık oylama sonucunda gönüllüler takımında eleme adayı Ayşe olarak seçildi. Hem eleme adayı olan hem de yokluk adasına gidecek olan Ayşe, "İsmimin çıkması bekliyordum, arkadaşlarıma kızmıyorum hepsinin haklı sebepleri var. Belki bunda da vardır bir hayır. Potadaki rakiplerim de çok güçlü. Beni seven ve destekleyenler yardımcı olursa çok iyi olur." dedi. Survivor'da haftanın elemesi 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek.
Survivor'da cuma gününden beri oynanan dokunulmazlık oyunları ile bu haftanın eleme adayları belli oldu. İlk 3 oyunu kaybeden ünlüler takımında eleme adayları Barış, Gizem ve Perviz olmuştu. Salı akşamı son oyunu gönüllülerin kaybetmesiyle 4. eleme adayı da Ayşe seçildi. Survivor All Star'a veda edecek olan yarışmacı 12 Nisan salı akşamı eleme konseyinde belirlenecek.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın son dokunulmazlık oyunu için kıran kırana mücadele ekranlara geldi. 3 kez dokunulmazlığı kaybeden ünlüler ve yenilmezlik serisi yapmaya çalışan gönüllüler zorlu parkurda karşılaştı. İlk etapta oynanan kadınlar karşılaşmasında Sude'nin Nagihan karşısında aldığı sayı ile gönüllüler 8-6 üstün geldi. İkinci turda da yine erkek yarışmacıların mücadelesi vardı.
Son etapta yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Adem Ogeday eşleşmesinde Adem üstün geldi. Bu sonuçla ünlüler takımı 8-1 ikinci turun galibi oldu. Erkek ve kadınlar turunda 1-1 eşitlik olmasından dolayı bu kez en iyiler parkura geldi. Bestoff'ta oynanan mücadele sonrası bir kez daha Adem'in aldığı sayı ünlülere oyunu kazandırdı. 2-1 dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımında dokunulmazlık sembolü de Adem Kılıçcı'ya verildi.