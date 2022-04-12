SURVİVOR ELEME ADAYI kim oldu, yokluk adasına kim gitti? 11 Nisan Survivor'da 4 eleme adayı belli oldu: İşte Survivor'da kazanan takım

Açık oylama sonucunda gönüllüler takımında eleme adayı Ayşe olarak seçildi. Hem eleme adayı olan hem de yokluk adasına gidecek olan Ayşe, "İsmimin çıkması bekliyordum, arkadaşlarıma kızmıyorum hepsinin haklı sebepleri var. Belki bunda da vardır bir hayır. Potadaki rakiplerim de çok güçlü. Beni seven ve destekleyenler yardımcı olursa çok iyi olur." dedi. Survivor'da haftanın elemesi 12 Nisan Salı akşamı gerçekleşecek.