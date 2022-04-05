SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti? İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

Survivor eleme adayları, 4 Nisan Pazartesi akşamı belirlendi. Ocak ayında yayın hayatına başlayan Survivor 2022 All Star'da haftalar geçerken şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. Dün gece oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda parkurda ipi göğüsleyen ünlüler oldu. Gönüllüler takımında ise yapılan oylamada eşitlik çıktığı için performans birincisi olan Anıl eleme adayını belirledi. Anıl Survivor 4. eleme adayı olarak tercihini Gökhan'dan yana kullandı.
Eleme oylaması öncesinde Acun Ilıcalı puan durumunu açıkladı. Gönüllüler takımında kadınlarda Seda, erkeklerde de Anıl performans birincisi oldu. Ünlüler takımında ise performans birincileri Sema ve Batuhan oldu. Dokunulmaz olan isimlerin açıklanmasının ardından gönüllüler takımında eleme oylaması gerçekleşti. Oylamada Sude, Gökhan, Yağmur'un isimleri çıktı. Yağmur ve Gökhan'ın oyları eşit çıktığı için bu kez açık oylama yapıldı.
Açık oylamada da 5'e e oyla Yağmur ve Gökhan bir kez daha eşit oylar aldı. Bu sonucun ardından gönüllülerde performans birincisi olan Anıl eleme adayını belirledi. Anıl 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini verdi. 4 eleme adayı belirlendikten sonra yarışmacılar SMS oylamasına çıktı. Adaya veda eden yarışmacı bu gece belli olacak.
4 dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından haftanın eleme adayları belirlendi. Bu hafta eleme adayları Ardahan, Barış, Gizem ve Gökhan oldu.
Survivor'da adım adım büyük finale doğru gidilirken, alınan her dokunulmazlık da yarışmacılar kaderini belirlemeye başladı. Yarışmanın bu haftaki dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Her zaman olduğu gibi 4. dokunulmazlık oyununun ilk etabında yine kadınlar karşılaşması yaşandı. Kadınlar mücadelesinde gönüllüler galip geldi.
İkinci turda da bu kez erkek yarışmacılar sahay çıktı. Nefes kesen mücadelede ünlüler kazandı. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. En iyilerin yarışında da kazanan ünlüler oldu. Bu sonuçla gönüllüler eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.