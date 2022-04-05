SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti? İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

İkinci turda da bu kez erkek yarışmacılar sahay çıktı. Nefes kesen mücadelede ünlüler kazandı. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. En iyilerin yarışında da kazanan ünlüler oldu. Bu sonuçla gönüllüler eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.