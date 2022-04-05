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SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisan'da Survivor'da eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti? İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun cevabı pazartesi akşamı yapılan konseyde belli oldu. Heyecan dolu anların ekranlara geldiği Survivor All Star'ın 4 Nisan tarihli 69. bölümünde 4. dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel performansların ön plana çıktığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, gönüllüler takımında da bir yarışmacı eleme adayı seçildi. 4 eleme adayının belirlendiği gecede yarışmacılar SMS oylamasına çıkarken; dokunulmazlık oyununda Nagihan'ın parkurda düşmesi yürekleri ağıza getirdi. Peki, Survivor'da yokluk adasına kim gitti? İşte, Survivor eleme adayları ve son bölümde yaşananlar.

1/6SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisanda Survivorda eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

Survivor eleme adayları, 4 Nisan Pazartesi akşamı belirlendi. Ocak ayında yayın hayatına başlayan Survivor 2022 All Star'da haftalar geçerken şampiyonluk yarışı da giderek kızıştı. Dün gece oynanan haftanın son dokunulmazlık oyununda parkurda ipi göğüsleyen ünlüler oldu. Gönüllüler takımında ise yapılan oylamada eşitlik çıktığı için performans birincisi olan Anıl eleme adayını belirledi. Anıl Survivor 4. eleme adayı olarak tercihini Gökhan'dan yana kullandı.

2/6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oylaması öncesinde Acun Ilıcalı puan durumunu açıkladı. Gönüllüler takımında kadınlarda Seda, erkeklerde de Anıl performans birincisi oldu. Ünlüler takımında ise performans birincileri Sema ve Batuhan oldu. Dokunulmaz olan isimlerin açıklanmasının ardından gönüllüler takımında eleme oylaması gerçekleşti. Oylamada Sude, Gökhan, Yağmur'un isimleri çıktı. Yağmur ve Gökhan'ın oyları eşit çıktığı için bu kez açık oylama yapıldı.

3/6SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisanda Survivorda eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

Açık oylamada da 5'e e oyla Yağmur ve Gökhan bir kez daha eşit oylar aldı. Bu sonucun ardından gönüllülerde performans birincisi olan Anıl eleme adayını belirledi. Anıl 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini verdi. 4 eleme adayı belirlendikten sonra yarışmacılar SMS oylamasına çıktı. Adaya veda eden yarışmacı bu gece belli olacak.

4/6SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

SURVİVOR ELEME ADAYLARI BELİRLENDİ

4 dokunulmazlık oyununun tamamlanmasının ardından haftanın eleme adayları belirlendi. Bu hafta eleme adayları Ardahan, Barış, Gizem ve Gökhan oldu.

5/6SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da adım adım büyük finale doğru gidilirken, alınan her dokunulmazlık da yarışmacılar kaderini belirlemeye başladı. Yarışmanın bu haftaki dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Her zaman olduğu gibi 4. dokunulmazlık oyununun ilk etabında yine kadınlar karşılaşması yaşandı. Kadınlar mücadelesinde gönüllüler galip geldi.

6/6SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 4 Nisanda Survivorda eleme adayı kim oldu ve yokluk adasına kim gitti İşte dokunulmazlığın sahibi ve 4. eleme adayı

İkinci turda da bu kez erkek yarışmacılar sahay çıktı. Nefes kesen mücadelede ünlüler kazandı. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaşması yaşandı. En iyilerin yarışında da kazanan ünlüler oldu. Bu sonuçla gönüllüler eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon