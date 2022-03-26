SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı! İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım!

Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile ilk eleme adayı belli oldu. Survivor eleme adayı olan Evrim, devamlı potaya girdiği için psikolojisinin bozulduğunu, bundan sonra oynanacak dokunulmazlık oyunlarını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Öte yandan bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Elif Survivor'dan elenerek All Star macerasını noktaladı.