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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı! İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım!

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu cuma akşamı yapılan konseyde yanıt buldu. Birleşme Partisine kısa süre kala adada kalma savaşı veren yarışmacılar, Survivor'ın 25 Mart tarihli 59. bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yemek ödüllü dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen takım ünlüler olurken, gönüllüler takımında ise bir yarışmacı Survivor 1. eleme adayı seçildi. Potaya giren isim sürekli eleme adayı olduğu için psikolojisinin bozulduğunu belirterek, dokunulmazlık oyununu kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Peki, 25 Mart Survivor'da eleme potasına kim girdi? İşte, dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor'da eleme adayı olan yarışmacı.

1/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı İşte, Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Ocak ayında başlayan ve aylardır süren Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ilk etapta ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Nefeslerin tutulduğu oyunda ünlüler takımı 1. dokunulmazlık oyunun galibi olurken gönüllülerde de eleme adayı Evrim seçildi. Öte yandan mide rahatsızlığı geçiren Elif'in Survivor'dan elenmesi ise geceye damga vurdu.

2/5SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu engellerin yer aldığı dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımı kaybederken ünlüler de uzun süre sonra galip gelmenin sevincini yaşadı. Konseyde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı.

3/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı İşte, Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım

Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile ilk eleme adayı belli oldu. Survivor eleme adayı olan Evrim, devamlı potaya girdiği için psikolojisinin bozulduğunu, bundan sonra oynanacak dokunulmazlık oyunlarını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Öte yandan bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Elif Survivor'dan elenerek All Star macerasını noktaladı.

4/5SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Giderek zorlaşan Survivor dokunulmazlık oyununda bu kez de yarışmacılar güç, denge ve hızın yer aldığı dokunulmazlık parkurunda elinden gelen mücadeleyi verdi. İlk etapta kadınlar karşılaşmasının yaşandığı oyunda ilk turu ünlüler 1-0 galip bitirdi. İkinci etapta ise bu kez dokunulmazlık oyununda erkekler kozlarını paylaştı.

5/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı İşte, Survivorda dokunulmazlığı kazanan takım

Nefes kesen oyunun ikinci turunda da Batuhan'ın aldığı sayı ile ünlüler 2-0 öne geçerek gecenin kazananı oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı ayrıca yiyecek ödülünden de yararlanarak adaya daha çok motive oldu.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon