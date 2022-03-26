SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 25 Mart Survivor 1. eleme adayı açıklandı! İşte, Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Ocak ayında başlayan ve aylardır süren Survivor'ın TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde ilk etapta ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Nefeslerin tutulduğu oyunda ünlüler takımı 1. dokunulmazlık oyunun galibi olurken gönüllülerde de eleme adayı Evrim seçildi. Öte yandan mide rahatsızlığı geçiren Elif'in Survivor'dan elenmesi ise geceye damga vurdu.
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu engellerin yer aldığı dokunulmazlık oyunu sonrası gönüllüler takımı kaybederken ünlüler de uzun süre sonra galip gelmenin sevincini yaşadı. Konseyde gönüllüler takımı adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamaların tamamlanması ile Acun Ilıcalı ismi yazılan yarışmacıları açıkladı.
Yağmur ve Evrim'in isimleri yazılırken, Evrim'in daha fazla oy alması ile ilk eleme adayı belli oldu. Survivor eleme adayı olan Evrim, devamlı potaya girdiği için psikolojisinin bozulduğunu, bundan sonra oynanacak dokunulmazlık oyunlarını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Öte yandan bir süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Elif Survivor'dan elenerek All Star macerasını noktaladı.
Giderek zorlaşan Survivor dokunulmazlık oyununda bu kez de yarışmacılar güç, denge ve hızın yer aldığı dokunulmazlık parkurunda elinden gelen mücadeleyi verdi. İlk etapta kadınlar karşılaşmasının yaşandığı oyunda ilk turu ünlüler 1-0 galip bitirdi. İkinci etapta ise bu kez dokunulmazlık oyununda erkekler kozlarını paylaştı.
Nefes kesen oyunun ikinci turunda da Batuhan'ın aldığı sayı ile ünlüler 2-0 öne geçerek gecenin kazananı oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı ayrıca yiyecek ödülünden de yararlanarak adaya daha çok motive oldu.