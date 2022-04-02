SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 1 Nisan Survivor'da yokluk adasına giden isim belirlendi! İşte Survivor'da eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi

Daha fazla ismi yazılan Ardahan haftanın 1. eleme adayı oldu. İletişimden tamamen uzak yokluk adasına gidecek olan Ardahan isminin çıkmasının ardından şunları söyledi; "Beklediğim birşeydi, şaşırmadım. herkese saygı duyuyorum. Normalde kadın yarışmacılarımız oyun alamıyor ama erkekler alıyordu.Burda erkek gitmesi için oy kullanılmıştı bir erkek gitti aramızdan. Hala bir erkeğin potada olması beni şaşırttı. Performans olarak gel gitlerim olabilir, bu aralar düşüşte olabilirim. Yokluk adasına da gideriz, hiç sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarım benimle konuştu. Kalbin temiz seni yazmak istemiyoruz, senin değil başkasının bitmesi lazım deyip de potada olmam garip geldi... Söylemle eylem değişik olursa hoş olmaz. Bunlar benim düşüncem.