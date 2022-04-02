SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 1 Nisan Survivor'da yokluk adasına giden isim belirlendi! İşte Survivor'da eleme adayı ve dokunulmazlığın sahibi

Survivor'da yokluk adasına giren yarışmacı cuma akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecan dolu gecede Nisa ve Yağmur'un tartışması dokunulmazlık oyununa damga vurdu. Gönüllüler takımı zorlu dokunulmazlık oyununu kaybederken, yokluk adasına gitmek üzere eleme adayı seçilen isim Ardahan oldu. Survivor eleme adayı olan Ardahan, bazı arkadaşlarının kendisini potaya göndermeyeceklerini söylediklerini belirterek, "Söylemle eylem değişik olursa hoş olmaz. Bunlar benim düşüncem." dedi.
Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında gönüllüler takımı ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Birleşme Partisi sonrası yeni geçilen uygulamayla ilk eleme adayı olan yarışmacının da yokluk adasına gitmesi kesinleşti. Yapılan oylamaların ardından Acun Ilıcalı sonuçları açıkladı. Gönüllülerde ismi yazılanlar Hikmet, Evrim ve Ardahan oldu.
Daha fazla ismi yazılan Ardahan haftanın 1. eleme adayı oldu. İletişimden tamamen uzak yokluk adasına gidecek olan Ardahan isminin çıkmasının ardından şunları söyledi; "Beklediğim birşeydi, şaşırmadım. herkese saygı duyuyorum. Normalde kadın yarışmacılarımız oyun alamıyor ama erkekler alıyordu.Burda erkek gitmesi için oy kullanılmıştı bir erkek gitti aramızdan. Hala bir erkeğin potada olması beni şaşırttı. Performans olarak gel gitlerim olabilir, bu aralar düşüşte olabilirim. Yokluk adasına da gideriz, hiç sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarım benimle konuştu. Kalbin temiz seni yazmak istemiyoruz, senin değil başkasının bitmesi lazım deyip de potada olmam garip geldi... Söylemle eylem değişik olursa hoş olmaz. Bunlar benim düşüncem.
Survivor Türkiye'nin All Star sezonunda haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı dokunulmazlık oyununda yine ilk etapta kadın yarışmacılar mücadele verdi. Kadınlar karşılaşmasında 8-5'lik skor ile ünlüler ilk turu galip bitirdi.
İkinci etapta da yine erkek yarışmacılar sahaya çıktı. Kazananın aynı zamanda karnıyarık ve pilav ödülü alacağı dokunulmazlık oyununda erkeklerde üstün gelen gönüllüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez son turda en iyiler karşılaşması yaşandı. Heyecan dolu mücadelede Nagihan'ın aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununu ünlüler takmı 2-1 kazandı.