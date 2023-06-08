Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıta kavuştuğu çarşamba günü heyecan yine zirvedeydi. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 7 Haziran tarihli son bölümünde, bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Heyecan dolu gecenin sonunda Yusuf bir kez daha dokunulmazlığı kazandı. Ada konseyinde ise Yusuf eleme adayı olarak Osman Can'ın ismini verdi. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.