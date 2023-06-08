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Survivor eleme adayı 7 Haziran 2023 | Dün gece Survivor'da eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? Nefise gözyaşlarını tutamadı! İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

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#Survivor#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 03:02

Survivor 2. eleme adayı, heyecan dolu 7 Haziran akşamı bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası belirlendi. Her akşam izleyenler tarafından merakla takip edilen Survivor 2023'ün 7 Haziran tarihli 123. son bölümünde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık parkurda karşı karşıya geldi. 13 Haziran'da yapılacak olan büyük finale günler kala rekabet giderek kızışırken, son beşe kalan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Yusuf bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçti. Potaya giren isim Survivor ada konseyinde yaptığı konuşma ile dikkat çekti. Diğer yandan oyun sırasında Nefise gözyaşlarını tutamadı. Peki, 7 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, kim eleme adayı seçildi? Son bölümde Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve yaşananlar.

1/5Survivor eleme adayı 7 Haziran 2023 | Dün gece Survivorda eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Nefise gözyaşlarını tutamadı İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıta kavuştuğu çarşamba günü heyecan yine zirvedeydi. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor Türkiye'nin 7 Haziran tarihli son bölümünde, bireysellik mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece bireysellik yarışı ilk önce sıralama belirleme ardından da yarı final ve final etaplarından oluştu. Heyecan dolu gecenin sonunda Yusuf bir kez daha dokunulmazlığı kazandı. Ada konseyinde ise Yusuf eleme adayı olarak Osman Can'ın ismini verdi. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/5SURVİVORDA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununun finalde Özgür'e karşı sayı alan Yusuf kazandı.

3/5Survivor eleme adayı 7 Haziran 2023 | Dün gece Survivorda eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Nefise gözyaşlarını tutamadı İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Kolyenin sahibi olan Yusuf Survivor'da 2. eleme adayını seçme hakkı kazandı. Adada çok az yarışmacı kaldıklarını ve bu nedenle arkadaşından özür dilediğini ifade eden Yusuf eleme adayı olarak, Osman Can'ın ismini söyledi. Survivor'da önceki akşam kolyeyi kazanan Yusuf 1. eleme adayı olarak Ertuğ'un ismini vermişti. Survivor'da eleme perşembe akşamı gerçekleşecek.

4/5BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son 5 yarışmacının kaldığı Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı. Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına alacağını oyun için yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi.

5/5Survivor eleme adayı 7 Haziran 2023 | Dün gece Survivorda eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti Nefise gözyaşlarını tutamadı İşte dokunulmazlığı kazanan isim...

Zorlu oyunda Özgür ve Yusuf finale kalırken, atışlarda Yusuf rakibini yenerek dokunulmazlık kolyesini kazandı. Böylece Yusuf eleme adayı seçme hakkı elde etti.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon