Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte 2022 Survivor birleşme partisi tarihi

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor 2022'de çok yakında birleşme partisi heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yakında birleşme partisi yapacağız açıklamasının ardından Survivor izleyicileri, birleşme partisinin ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, Survivor 2022 birleşme partisi hakkında merak edilen detaylar...
22 yarışmacının yer alacağı birleşme partisi hakkında konuşan Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.
Öte yandan birleşme partisi Mart ayının son haftası olacak.
Hafta boyu gerçekleştirilen dokunulmazlık yarışları ardından dört eleme adayı sürgün adasına gitmişti. Eleme potasındaki yarışmacılar Yunus Emre, Yasin, Nagihan ve Gökhan'dı.
Elenen isim Yunus Emre oldu. Adaya veda eden Yunus Emre "Diyecek çok şey var. Şu an söyleyeceğim şey ise sırtlanlar avlanmak için sürüye ihtiyaç duyar. Aslanların ve kaplanların ise sadece ailesi vardır. Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı 'Benim sempatik bulduğum bir yarışmacısın. Biraz yaramaz bir çocuk gibisin. Survivor çerçevesinde yaramazlık yaptığın oldu. Ben de seni üzdüysem kusura bakma. Ben de yarışmada bir otorite kurmak durumundayım.' dedi.