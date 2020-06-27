Televizyon Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 00:55 , 27 Haziran 2020 - 00:55

Survivor bil bakalım ve ödül oyununu kim kazandı 26 Haziran 2020? Survivor 119. bölüm özeti

'Survivor'da kim kazandı?' Şampiyonluk yarışının arttığı Survivor 2020 ödül oyunu ve bil bakalım mücadelesiyle 26 Haziran'da ekranlara geldi. Survivor'un yayınlanan 119. bölümünde, balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülünün olduğu oyunda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu anlar yaşadı. Survivor'da ödül oyunu büyük bir farkla sonuçlanırken Yasin'in karşı takıma öfkesi dikkat çekti. İşte, Survivor 119. bölüm özeti ve ödül oyununu kazanan takım.