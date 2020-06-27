Survivor bil bakalım ve ödül oyununu kim kazandı 26 Haziran 2020? Survivor 119. bölüm özeti
'Survivor'da kim kazandı?' Şampiyonluk yarışının arttığı Survivor 2020 ödül oyunu ve bil bakalım mücadelesiyle 26 Haziran'da ekranlara geldi. Survivor'un yayınlanan 119. bölümünde, balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülünün olduğu oyunda kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu anlar yaşadı. Survivor'da ödül oyunu büyük bir farkla sonuçlanırken Yasin'in karşı takıma öfkesi dikkat çekti. İşte, Survivor 119. bölüm özeti ve ödül oyununu kazanan takım.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 ödül oyunu heyecanıyla izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamları oynanan ödül oyunu bu hafta da nefes kesen mücadeleye neden oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesi ödülü kazanan takım moral depolarken, bil bakalım oyunununda galip gelen kırmızı takım soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü kazandı.
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin ekranlara gelen 119. bölümünde balonla gezinti, devasa bir malikanede konaklama ve yemek ödülü için nefes kesen mücadele yaşandı. Mavi takımda üstünlük ilk dakikalarda başlarken, 2-0'lık skorda kırmızı takımdan Yasin, takımı adına ilk sayıyı aldı.
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Sonrasında ise Mavi takım ardı ardına aldığı sayıları ile skoru 8-1’e getirdi. Sercan ile Elif’in aldığı sayıları ile skor 8-3 olurken, mavi takım, toplamda on puana ulaştı. Kırmızı takıma büyük fark atan mavi takım yarışmacıları Survivor ödül oyununu 10'a 3 skorla kazandı.
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SURVİVOR'DA BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eğlenceli anların yaşandığı Survivor bil bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Eğlenceli anların yaşandığı bil bakalım oyununu bu hafta 7-2 skorla Sercan, Elif ve Yasin kazandı. Bil bakalım ödülünü alan kırmızı takım yarışmacıları Soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü aldı.
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YASİN'DEN ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINA SİTEM
Mavi takımın üstünlüğü ile sonuçlanan ödül oyunu sonrasında Yasin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ödül yarışmasını kazanamayan Yasin, "Karşımda sevinç gösterisi yapıyorsunuz, sonra arkadaşız-kardeşiz diyorsunuz. Nerede arkadaşlık? Hadi işinize bakın.” sözleriyle adeta eski takım arkadaşlarına sitemde bulundu.