Survivor Berna kimdir, sorusu yarÄ±ÅŸmanÄ±n izleyenleri tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Survivor 2022 All-Star GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Survivor Berna elenerek adaya veda etti. TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ± ile adÄ±nÄ± duyuran Survivor Berna bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendi. Bir dÃ¶nem bir moda programÄ±nda da yer alan Berna Keklikler, oyunculukÂ ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.
Almanya doÄŸumlu olan Berna Keklikler, Ä°stanbulâ€™da yaÅŸamakta. Ekonomi eÄŸitimi alan Berna Keklikler, Almanyaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼zellik yarÄ±ÅŸmasÄ±, Miss Turkuaz Germanyâ€™iyi kazandÄ±. FÄ±tness, crunch ve yÃ¼zme sporlarÄ±yla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculukÂ ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.
Sinemaya dÃ¼ÅŸkÃ¼n bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Kekklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her gÃ¼nÃ¼ mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.Â
KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸma programlarÄ± ile adÄ±nÄ± duyuran Berna Keklikler, Ã¶nce TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci olduktan sonra Erdi Ãœnver ile birlikte Survivor'a gitmeye hak kazanan Berna Keklikler, Survivor'Ä±n 2017 kadrosunda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Son olarak ekranlarda FOX TV'de yer alan bir moda programÄ±nda Berna Keklikler, 2022 yÄ±lÄ±nda ise Survivor gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda yer alÄ±yor.Â