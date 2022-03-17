Survivor Berna kimdir, sorusu yarÄ±ÅŸmanÄ±n izleyenleri tarafÄ±ndan merak konusu oldu. Survivor 2022 All-Star GÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Survivor Berna elenerek adaya veda etti. TV 8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ± ile adÄ±nÄ± duyuran Survivor Berna bale, buz pateni, yÃ¼zme, veleybol olmak Ã¼zere pek Ã§ok spor dalÄ± ile ilgilendi. Bir dÃ¶nem bir moda programÄ±nda da yer alan Berna Keklikler, oyunculukÂ ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor.