Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya filmleri ve dizileri

SURVİVOR BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.