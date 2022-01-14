Survivor Batuhan Karacakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Batuhan Karacakaya filmleri ve dizileri

Survivor Batuhan Karacakaya, yarışma öncesi kurduğu iddialı sözler nedeniyle araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Türkiye'nin Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent Ziyagil karakteri ile tanıdığı Batuhan Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol almıştı. İşte, Batuhan Karacakaya hakkında bazı bilgiler
Survivor Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde dünyaya geldi. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.
2016 / Diriliş Ertuğrul (Dündar)2011- 2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)2004 / Büyük Buluşma (Tunç)Aşk Tesadüfleri Sever - 2011Dersimiz Atatürk - 2010Bekle Beni - 2010Uzun Hikâye - 2012