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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 12:32 | 

Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşk yaşıyor mu? İlk kez açıkladı

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile ilgili çıkan aşk haberleri hakkında ilk kez konuştu. Tamamen iş odaklı olduğunu vurgulayan Yağcı, aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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“Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir” ifadelerini kullanan Barış Murat Yağcı, devamında ise şöyle konuştu:

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“Başımda böyle bir menajer olduktan sonra ilişki yaşamamın şansı yok. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar”

3ACUN ABİ SURVİVOR’A ÇAĞIRIRSA OTURUR KONUŞURUZ
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ACUN ABİ SURVİVOR’A ÇAĞIRIRSA OTURUR KONUŞURUZ!

Survivor All Star bu sene olmayacak. Seneye Acun Abi ile oturur konuşuruz. Bir kere gittik güzeldi, ikinci gittiğimde aynı heyecan olmayabilir ama zamanla konuşulur o da.

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Yakışıklı oyuncu, "DM (direkt mesaj) kutuna günde kaç tane mesaj geliyor? sorusuna, "Şu an 91 tane mesaj var. Her gün 'sayfayı temizle' yapıyorum, yeniden artı 99 oluyor. Kötü niyetli olanlar da var, ama gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşıyoruz. Birçok kişiye güzel yardımlarda bulunduk" yanıtını verdi.

5AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR
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AYNI PROJEDE YER ALACAKLAR

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Nisa ve Barış, Acun Ilıcalı'nın kuracağı dijital platformda birlikte yer alacak. İkilinin gençlik dizisinde başrol oynayacağı iddia edildi.

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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