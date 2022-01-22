Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı? Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesinde ekonomi eğitimi gördü. Bir dönem yaşadığı Amerika'da kendisine bir şirket açtı. Daha sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve 7 yıl bir firmanın müdürlüğünü üstlendi.