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Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı? Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

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2022 All Star sezonuna katılan 4 yedek isimden biri de Ayşıl Özaslan oldu. Survivor 6. bölüm fragmanında ilk kez görülen Ayşıl Özaslan, daha önce Fear Factor ve "Boxun Yıldızları" programlarına da katılmıştı. Fragmandaki görüntüler ardından Ayşıl Özaslan'ın hayatında dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı? Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

1/3Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

Ayşıl Özaslan 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi'nde Dış Ticaret okuduktan sonra New York’ta Berkeley College üniversitesinde ekonomi eğitimi gördü. Bir dönem yaşadığı Amerika'da kendisine bir şirket açtı. Daha sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve 7 yıl bir firmanın müdürlüğünü üstlendi.

2/3Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

Çocuk yaşlardan bu yana spora ilgili duyan Ayşıl Özaslan, box başta olmak üzere birçok spor dalıyla uğraştı.

3/3Survivor Ayşıl kimdir, kaç yaşında, hangi sezonda yarışmıştı Ayşıl Özaslan hakkında bilgiler

Survivor 2007 sezonunun yanı sıra Fear Factor ve Boxun Yıldızları adlı programa katıldı.

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