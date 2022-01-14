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Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

#Aycan Yanaç#Aycan Yanaç Kimdir#Survivor Aycan Kimdir

Aycan Yanaç Survivor 2022 yarışması için seçilmesiyle birlikte kariyeri merak edilen isim oldu. Yarışmanın 2022 ayağında ünlüler takımı kadrosunda olan Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nürnberg tarihinde dünyaya geldi. Başarılı isim futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir. İşte, daha önce de Survivor kariyeri yaşayan Aycan Yanaç hakkında detaylı bilgiler

1/4Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

Aycan Yanaç, Survivor 2022 yarışması dolayısıyla gündemde yer almaya başladı. Survivor 2020’de başarılı performansı ve sempatik tavırları ile ilgi toplayan Yanaç, yarışmanın 2022 All Star serisinde de gündemde yer alıyor. Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

2/4AYCAN YANAÇ KİMDİR

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

3/4Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

4/4Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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