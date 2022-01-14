Survivor Aycan Yanaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Aycan Yanaç biyografi ve kariyer bilgileri

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.