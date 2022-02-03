Survivor Aycan diskalifiye mi oldu? Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı şok kararı duyurdu

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK?

Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, şunları ifade etti; Aycan ile ilgili biliyorsunuz haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor.



Aycan bugün itibariyle ayrtık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak.