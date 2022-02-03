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Survivor Aycan diskalifiye mi oldu? Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Acun Ilıcalı şok kararı duyurdu

#Survivor#Yarışma#Aycan Yanaç

Survivor Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu? sorusu yarışmanın son bölümünde ekran başındakilerin gündemine geldi. Sakatlık geçiren ve ardından hastalanan Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç'ın akıbeti Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Eleme konseyinde bir süredir yarışmadan ayrılacağı konuşulan Aycan ile ilgili verilen kararı açıklayan Ilıcalı, "Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. " dedi. Peki Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında? İşte, Survivor Aycan'ın akıbeti ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Survivor Aycan diskalifiye mi oldu Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında Acun Ilıcalı şok kararı duyurdu

Survivor All Star'da Aycan Yanaç'ın akıbeti ile ilgili durum netleşti. Bir süredir oyunlarda görülmeyen Yanaç'ın oyuna katılabilecek olmasına rağmen mücadelelerde yer almaması kafaları karıştırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ilıcalı, ünlüler takımından Aycan Yanaç'ın Survivor'ı bırakma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Eleme konseyinde şok eden açıklamayı yapan Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın yarışmayı bıraktığını söyledi.

2/4SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK?

Aycan'ın yarışmayı bıraktığını söyleyen Ilıcalı, şunları ifade etti; Aycan ile ilgili biliyorsunuz haber bekliyorduk. Ben ümitli değilim demiştim, tahminim de doğru çıktı. Aycan şartların zorluğuna dayanamayacak Survivor'a devam edemiyor.

Aycan bugün itibariyle ayrtık Survivor'da yok. Her zaman söyledim çok zor şartlar olacak diye, şartlar gelmiş geçmiş en zor şartlar. Aycan'dan da bu kadar erken havlu atmasını hiçbirimiz bekleniyorduk... Aycan devam edemediği için bu akşam eleme olmayacak.

3/4AYCAN YANAÇ KİMDİR

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

4/4Survivor Aycan diskalifiye mi oldu Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında Acun Ilıcalı şok kararı duyurdu

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor’da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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#Survivor#Yarışma#Aycan Yanaç