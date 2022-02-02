Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor All Star ödül oyununu ve anlat bakalımı kazanan takım belli oldu

Nefes kesen dakikaların ekranlara geldiği oyunda kadınlarda ünlüler kazandı, erkeklerde de oyunu gönüllüler takımı kazandı. Eşitlik sağlandığı için oyun en iyiler arasında bir kez daha oynandı. Parviz ve Hikmet karşılaşmasında Hikmet'in attığı sayı ile gönüllüler takımı ödül oyununu 3-1 kazandı. Bu sonuçla parkurda ciddi performans gösteren gönüllüler ödülün sahibi olurken, ünlüler takımı ise kampa eli boş döndü.