Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor All Star ödül oyununu ve anlat bakalımı kazanan takım belli oldu

Survivor All Star'da 3. haftanın ödül ve anlat bakalım oyunu heyecanı salı akşamı yaşandı. Dominik'ten Tv8 ekranlarına gelen Survivor 2022'de son bölümünde yarışmacılar ilk olarak ödül oyununu kalmak için karşılaştı. Zorlu engellerin yer aldığı parkuda gülle atma etabından oluşan ödül oyununu kazanan takım gönüllüler oldu. Hikmet'in oyundaki performansı ise Twitter'da gündeme geldi. Yarışmacıların eğlenceli anlar yaşadığı Survivor anlat bakalım oyununu ise bu hafta ünlüler takımı kazandı.
Ada şartlarında kritik önem taşıyan Survivor ödül oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesi bu hafta kazanan takımın sandviç yeme hakkı kazanacağı açıklandı. Zorlu parkurda yemek ödülü için ünlüler ve gönüllüler adeta parkurda canını dişine taktı. Heyecanlı anların ekranlara geldiği oyunda kadın ve erkek yarışmacılar ayrı ayrı mücadele verdi.
Nefes kesen dakikaların ekranlara geldiği oyunda kadınlarda ünlüler kazandı, erkeklerde de oyunu gönüllüler takımı kazandı. Eşitlik sağlandığı için oyun en iyiler arasında bir kez daha oynandı. Parviz ve Hikmet karşılaşmasında Hikmet'in attığı sayı ile gönüllüler takımı ödül oyununu 3-1 kazandı. Bu sonuçla parkurda ciddi performans gösteren gönüllüler ödülün sahibi olurken, ünlüler takımı ise kampa eli boş döndü.
Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı eğlenceli oyunlardan olan anlat bakalım için takımlar yeniden mücadele verdi Ünlüler ve gönüllüler takımı ödül için en fazla kelimeyi anlatmak için bu oyunda da elinden geleni yaptı.
Verilen süre içinde en çok kelimeyi bilen ikili, takımına sayı kazandırırken ünlüler takımı oyunun galibi oldu. Rakibini anlat bakalımda mağlup eden ünlüler takımı bu sonuçla çikolata yeme hakkı elde etti.
Survivor All Star’a kim veda edecek? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/1Q71Un6Flp— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 1, 2022