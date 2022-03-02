Survivor anlat bakalım kim kazandı? 1 Mart Survivor 2022 ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu kazanan takım yemeği aldı!

Zorlu parkurda yarışmacılar ok fırlatarak hedefi vurmaya çalıştı. İlk etapta kadınlar karşılaşması yaşanırken, Gizem'in aldığı sayı ile skor 8-6 oldu. Böylece Survivor'da ödül oyununun ilk turunu ünlüler takımı galip bitirdi. Sonraki karşılaşmada da erkekler karşı karşıya geldi. Erkekler mücadelesinde de ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaştı ve kazanan takım 2-1 skorla ünlüler takımı oldu.