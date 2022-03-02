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Survivor anlat bakalım kim kazandı? 1 Mart Survivor 2022 ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu kazanan takım yemeği aldı!

#Survivor#Yarışma#Survivor Kazananı

Survivor'da kim kazandı? sorusu son bölüm sonrası yanıt buldu. Birleşme partisine kısa süre kala heyecan her geçen gün artarken, Survivor All Star'ın 1 Mart tarihli 35. bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için kıran kırana mücadeleye girişti. Nefes kesen anların ekranlara geldiği son bölümde ödül oyununu ünlüler takımı kazanırken, yarışmacıların stres attığı anlat bakalımın galibi de cips ödülüne kavuştu. Son bölümü ekran başında izleyemeyenler için ise Survivor'da ödülü kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte, 1 Mart Survivor son bölümde yaşananlar.

1/5Survivor anlat bakalım kim kazandı 1 Mart Survivor 2022 ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu kazanan takım yemeği aldı

Survivor anlat bakalım ve ödül oyununu kazanan takım, salı akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022'de Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ilk olarak ödül oyununda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin önem taşıdığı oyunda ünlüler ipi göğüsleyerek ödül oyununu kazandı. Eğlenceli anların yaşandığı haftanın anlat bakalım oyununu da yine ünlüler takımı kazanarak ödülü elde etti.

2/5ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi öncesi heyecanın arttığı Dominik'te yarışmacılar yeni bir ödül oyununda karşılaştı. Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül oyunu öncesi Murat Ceylan kazanan takımın pizza ve kola menüsünü elde edeceğini duyurdu. Haftalardır aç olan yarışmacılar ödül oyununda kadınlar ve erkekler olarak ayrıldı.

3/5Survivor anlat bakalım kim kazandı 1 Mart Survivor 2022 ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu kazanan takım yemeği aldı

Zorlu parkurda yarışmacılar ok fırlatarak hedefi vurmaya çalıştı. İlk etapta kadınlar karşılaşması yaşanırken, Gizem'in aldığı sayı ile skor 8-6 oldu. Böylece Survivor'da ödül oyununun ilk turunu ünlüler takımı galip bitirdi. Sonraki karşılaşmada da erkekler karşı karşıya geldi. Erkekler mücadelesinde de ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Eşitlik sağlandığı için bu kez en iyiler karşılaştı ve kazanan takım 2-1 skorla ünlüler takımı oldu.

4/5ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI

ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Eğlenceli anların ekranlara geldiği Survivor anlat bakalım oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı ayrı ayrı yarıştı. Survivor'da soru ve yanıt vermeye dayalı oyunlardan olan anlat bakalımda her iki takım da partnerleri ile elinden gelen çabayı sarf etti.

5/5Survivor anlat bakalım kim kazandı 1 Mart Survivor 2022 ödül oyununu ve anlat bakalım oyununu kazanan takım yemeği aldı

Kazanan takımın cips yiyeceği oyunda ünlüler takımı rakibine karşı üstün geldi. Böylece ünlüler takımı hem ödül hem de anlat bakalım oyununu kazanarak geceye damga vurdu.

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#Survivor#Yarışma#Survivor Kazananı