Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu iki tur şeklinde yapıldı. İlk turda kadın yarışmacılar parkura çıktı. Bu turda kazanan 8-6 skorla Gönüllüler takımı oldu.



İkinci turda erkek yarışmacılar parkura çıktı. İkinci turda 8-7 kazanan Gönüllüler takımı, ilk turda da kazandığı için dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.



Bu sonuçla birlikte, iki turda da kazanan Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık oyununu ve ödülü kazandı.



