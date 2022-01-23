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Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

#Survivor#Dokunulmazlık#Eleme Adayı

Survivor All Star'da 2. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Sezonun 6. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu mücadelesi sonunda, dokunulmazlık ile birlikte ödülün sahibi olan takım da ortaya çıktı. Peki, Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

1/3Survivor All Starda dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu İşte son bölümde yaşananlar

Survivor 2022 All Star yarışmasında ikinci hafta başladı. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Dokunulmazlık oyunu iki tur şeklinde yapıldı. İşte, Survivor All Star'da bu akşam yaşananlar...

2/3DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu iki tur şeklinde yapıldı. İlk turda kadın yarışmacılar parkura çıktı. Bu turda kazanan 8-6 skorla Gönüllüler takımı oldu.

İkinci turda erkek yarışmacılar parkura çıktı. İkinci turda 8-7 kazanan Gönüllüler takımı, ilk turda da kazandığı için dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

Bu sonuçla birlikte, iki turda da kazanan Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık oyununu ve ödülü kazandı.

3/3HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı.

Konseyde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.

Ünlüler takımında performansa göre dokunulmazlık kazanan isimler Merve Aydın ve Batuhan oldu.

Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Mert oldu ve haftanın ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

 

 

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