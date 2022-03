Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kadınlar ve erkekler yarışlarında 1-1 skorla berabere kalan ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanabilmek için best of yarışına çıktı.



Kıyasıya rekabetin olduğu iyiler yarışının ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler takımı oldu.



Bu sonuçla birlikte ünlüler takımının yapılacak konseyde bir eleme adayı çıkarttı.



Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kıran kırana geçen mücadele sonrasında kazanan gönüllüler takımı, ödülün keyfini de sürdü.