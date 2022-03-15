Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

14 Mart 2022 tarihinde ekranlara gelen Survivor'da, bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Birleşme partisine kısa bir süre kala rekabetin dozunun arttığı yarışmada, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele vardı. İşte, Survivor All Star'da son bölümden detaylar...
Kadınlar ve erkekler yarışlarında 1-1 skorla berabere kalan ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanabilmek için best of yarışına çıktı.
Kıyasıya rekabetin olduğu iyiler yarışının ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler takımı oldu.
Bu sonuçla birlikte ünlüler takımının yapılacak konseyde bir eleme adayı çıkarttı.
Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kıran kırana geçen mücadele sonrasında kazanan gönüllüler takımı, ödülün keyfini de sürdü.
Son olarak Sercan Yıldırım'ın elenmesi sonrası Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve gönüllüler galip olurken, ünlüler takımı konseyde bir eleme adayı çıkarttı.
Dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde Sema ve Parviz dokunulmaz oldu.
Haftanın ilk eleme adayı ise Mert oldu.