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Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

#Survivor#Survivor All Star#Seoanasayfa

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelere sahne oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında, son olarak Sercan elenerek adaya ve hayallerine veda etmişti. Peki, Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı olarak ilk kim potaya gitti?

1/3Survivor All Starda dokunulmazlığı hangi takım kazandı Eleme adayı kim oldu İşte son bölümde yaşananlar

14 Mart 2022 tarihinde ekranlara gelen Survivor'da, bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. Birleşme partisine kısa bir süre kala rekabetin dozunun arttığı yarışmada, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele vardı. İşte, Survivor All Star'da son bölümden detaylar...

2/3DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kadınlar ve erkekler yarışlarında 1-1 skorla berabere kalan ünlüler ve gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazanabilmek için best of yarışına çıktı.

Kıyasıya rekabetin olduğu iyiler yarışının ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler takımı oldu.

Bu sonuçla birlikte ünlüler takımının yapılacak konseyde bir eleme adayı çıkarttı.

Survivor All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kıran kırana geçen mücadele sonrasında kazanan gönüllüler takımı, ödülün keyfini de sürdü.

3/3HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Son olarak Sercan Yıldırım'ın elenmesi sonrası Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve gönüllüler galip olurken, ünlüler takımı konseyde bir eleme adayı çıkarttı.

Dokunulmazlığı kaybeden ünlülerde Sema ve Parviz dokunulmaz oldu.

Haftanın ilk eleme adayı ise Mert oldu.

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#Survivor#Survivor All Star#Seoanasayfa