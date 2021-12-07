Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Gözler Survivor All Star kadrosunda

Survivor 2022 için geri sayım heyecanı başladı. Yeni yıla az bir zaman kala Acun Ilıcalı yaptığı bir açıklamada kadronun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacağını duyurdu. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da birbirinden iddialı isimlerin yer alması bekleniyor. Survivor 2022’ye gideceği konuşulan isimler arasında yarıştığı sezon ikinci olan Barış Murat Yağcı da bulunuyor.