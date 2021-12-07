Survivor 2022 ne zaman başlıyor? Gözler Survivor All Star kadrosunda
Survivor 2022 kadrosu için araştırmalar başladı. TV 8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı her sene yeni kadrosu ile izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl yarışmanın birincisi gönüllüler takımından Cemal Can Canseven olmuştu. Şimdi gözler yeni sezona çevrildi. Peki, Survivor 2022 kadrosunda kimler var? All Star ne zaman başlayacak?
Survivor 2022 için geri sayım heyecanı başladı. Yeni yıla az bir zaman kala Acun Ilıcalı yaptığı bir açıklamada kadronun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacağını duyurdu. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da birbirinden iddialı isimlerin yer alması bekleniyor. Survivor 2022’ye gideceği konuşulan isimler arasında yarıştığı sezon ikinci olan Barış Murat Yağcı da bulunuyor.
SUVİVOR 2022 KADROSU AÇIKLANDI MI?
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kadronun belli olduğunu ve yakın zamanda açıklayacağını duyurmuştu. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti. İddia edilen diğer isimler ise Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Batuhan Karacakaya, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım oldu.