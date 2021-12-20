Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 all star kadrosu
Survivor 2022 ne zaman başlayacak sorusu ile izleyicilerin gündemini oluşturuyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 yarışmacılarını açıklamasının ardından, yarışmanın tarihi merak konusu oldu. Bu sezon All Star olarak yayınlanacak olan Survivor 2022 ne zaman, tarih açıklandı mı? İşte yarışmacılar ve merak edilenler...
Heyecanla beklenen Survivor 2022 yarışmacıları dün itibariyle Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla belli oldu. Ünlüler takımında Nagihan Karadere, Avatar Atakan, Adem Kılıççı, Merve Aydın gibi başarılı isimler yer alırken, gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken gibi isimlerin kıyasıya yarışacağı Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 tarihi hakkında detaylar ve yarışmacıları...
SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU
Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
BirSEN
Adem Kılıçcı
Çağan Atakan Arslan
Furkan Kızılay
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Barış Murat Yağcı
Batuhan Karacakaya
Aycan Yanaç
Elif Gören
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Sema Aydemir
BirSEN