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Televizyon
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 10:29 | 

Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 all star kadrosu

Survivor 2022 ne zaman başlayacak sorusu ile izleyicilerin gündemini oluşturuyor. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2022 yarışmacılarını açıklamasının ardından, yarışmanın tarihi merak konusu oldu. Bu sezon All Star olarak yayınlanacak olan Survivor 2022 ne zaman, tarih açıklandı mı? İşte yarışmacılar ve merak edilenler...

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Heyecanla beklenen Survivor 2022 yarışmacıları dün itibariyle Acun Ilıcalı'nın paylaşımıyla belli oldu. Ünlüler takımında Nagihan Karadere, Avatar Atakan, Adem Kılıççı, Merve Aydın gibi başarılı isimler yer alırken, gönüllüler takımında ise Gökhan Keser, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken gibi isimlerin kıyasıya yarışacağı Survivor 2022 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2022 tarihi hakkında detaylar ve yarışmacıları...
2SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor. Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.
3SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER KADROSU

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

BirSEN
4SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı
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