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Kelebek
Haber Giriş: 11 Aralık 2021 - 04:01 | 

Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları gündemde

Survivor 2022 kadrosu ve yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Yeni sezonunda All Star ile ekran macerasına başlayacak olan Survivor ile ilgili ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” dedi. Survivor 2022'de birbirinden farklı yarışmacılar bu sezonda da iddiasını ortaya koyacak. Peki, Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte, Survivor All Star yarışmacıları ve kadrosu hakkında bilgiler.

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Survivor All Star yarışmacılar izleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yarışmacıları ve formatıyla dikkat çeken Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı sorulara yanıt verdi. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenildi. Kadrodaki isimlerin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.
2YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ilıcalı, kadrolara ilişkin soruya “Kadrolar belli oldu, pazartesi veya salı muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum.” yanıtını verdi. Survivor 2022 sezonunun geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında ocak sonu-şubat ortası gibi ekran macerasına başlaması bekleniyor.
3KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

KULİSLERDE KONUŞULAN İSİMLER

Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenilmişti.
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Survivor All Star 2022'nin ikinci yarışmacısının da Aleyna Kalaycıoğlu olduğu ileri sürüldü.
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Barış Murat Yağcı ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından Gizem Kerimoğlu ve Merve Aydın'ın da kadroda yer alabileceği iddia ediliyor.
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