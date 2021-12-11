Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu, yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları gündemde

Survivor All Star yarışmacılar izleyenler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Yarışmacıları ve formatıyla dikkat çeken Survivor ile ilgili Acun Ilıcalı sorulara yanıt verdi. Eski sezon yarışmacılarının mücadele edeceği All Star'da yer alacağı kesinleşen ilk ismin Barış Murat Yağcı olduğu öğrenildi. Kadrodaki isimlerin ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor.