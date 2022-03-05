Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? İşte 2022 Survivor birleşme partisinin detayları

All Star sezonu hız kesmeden devam eden Survivor’da artık birleşme partisine sayılı günler kaldı. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı birleşme partisi öncesindeki süreci anlattı.
Survivor 2022 All Star birleşme partisinin mart ayının sonunda yapılacağını açıklayan Ilıcalı, parti öncesinde hızlı eleme dönemine geçileceğini belirtti.
Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.
Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürprizi açıkladı. Ilcalı bu seneki birleşme partisinde ünlü popçu Edis'in sahne alacağını açıkladı. Ilıcalı bir uçak dolusu seyircinin de adaya geleceğini müjdeledi.