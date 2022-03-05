Survivor 2022 birleşme partisi ne zaman? İşte 2022 Survivor birleşme partisinin detayları

Acun Ilıcalı "Birleşme partisi bizim için Survivor'un başlama düdüğü olacak. Birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Yani her takımdan 11 kişi. Arkadaşlar Survivor'da hızlı eleme dönemi başladı. Haftada 2 eleme olacak." dedi.