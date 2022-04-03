SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'da dokunulmazlığı (iletişim oyunu) kazanan takım

Survivor eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıt bulduğu cumartesi akşamı nefes kesen anlar ekranlara geldi. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da takımlar ikinci dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Güç ve dengenin önem arz ettiği oyunda ünlüler takımı bir kez daha yenilerek ada konseyinde toplandı. Konseyde ünlüler takımında en çok ismi yazılan yarışmacı Barış oldu.
Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların ardından ünlüler takımı 2. dokunulmazlık oyunu sonrası kaybettikleri için eleme konseyinde toplandı. Takımda yokluk adasına gönderecek 2. yarışmacıyı belirlemek için oylama gerçekleşti. Ünlülerde eleme adayı olarak yazılan isimler Perviz, Barış ve Gizem olurken; daha çok ismi çıkan Barış eleme adayı seçildi.
Ardahan'dan sonra 2. eleme adayı olan Barış, "Fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Herkesin beni yazacağını düşünüyordum. 3 haftadan önce dönmem gerekiyor.... Birleşme döneminde bile idman yapıyordum, yürüyemeyeceğim bir ortamda değneği bile bıraktım. Umarım sağlığıma kavuşurum. Kavuşamazsam da sadece yakın olduğum arkadaşlarımla paylaştığım şeyi hayata geçireceğim." sözleri ile dikkat çekti.
Birleşme partisinden sonra bireysel mücadelelere dönen Survivor'da 2. dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana yarıştı. Oyun öncesinde dokunulmazlığı alan takımın aynı zamanda iletişim ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Her zaman olduğu gibi dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadın yarışmacılar karşılaşması yaşandı. Kadınlar mücadelesinde kazanan takım 1-0'lık skorla ünlüler oldu.
İkinci turda da yine erkek yarışmacılar sahaya geldi. Bu sefer dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen gönüllüler oyunun son turunda yükselişe geçti. Erkek yarışmacıların karşılaşmasında gönüllüler takımı üstün geldi. Eşitlik sağlandığı için oynanan bayrak yarışında da Anıl'ın aldığı sayı ile oyunu kazanan gönüllüler takımı oldu.