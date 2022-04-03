SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Nisan Survivor yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'da dokunulmazlığı (iletişim oyunu) kazanan takım

Ardahan'dan sonra 2. eleme adayı olan Barış, "Fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Herkesin beni yazacağını düşünüyordum. 3 haftadan önce dönmem gerekiyor.... Birleşme döneminde bile idman yapıyordum, yürüyemeyeceğim bir ortamda değneği bile bıraktım. Umarım sağlığıma kavuşurum. Kavuşamazsam da sadece yakın olduğum arkadaşlarımla paylaştığım şeyi hayata geçireceğim." sözleri ile dikkat çekti.