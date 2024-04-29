SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşamki konseyde gergin anlar: Batuhan ateş püskürdü! 28 Nisan Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu?

ALEYNA NOKTAYI KOYDU: BEN ONUN BİLDİĞİ KADINLARDAN DEĞİLİM!

Yunus Emre ile arasında yaşanan gerginlik ve konseydeki Batuhan olayını değerlendiren Aleyna ise şu yorumlarda bulundu:

Ada hayatında ve normalde oyunlarda sürekli bir şeyleri kırıyor. Sürekli bir yerleri yakıyor ve kendisine zarar veriyor. Kendisine zarar verdiğinden ötürü bir aydır oynayamayan bir oyuncu var. Ben de bacağımın yanmasıyla bir tepki verdim. Beni sakın ama sakın ne karısıyla, ne kardeşiyle, ne annesiyle ne de ailesinin herhangi bir kadınla karıştırmasın. Çünkü bana kimse bu zamana kadar küfredemedi. Kötü söz söyleyemedi. İstediğine gitsin istediğini söylesin ama ben onun o bildiği kadınlardan değilim.



Bana çok kötü dakikalar yaşattı ailemle. Söz hakkım olmadığı için bir cevap veremedim. Onu o konseyde yerin dibine sokmasını da bilirdim ama ben o konseyde olsaydım zaten o konuşmayı yapamayacaktı. Aynı bu konseyde olduğu gibi öyle bir R yaptı ki. Özürler dilendi, yanlış anlaşıldığını dile getirmeye çalıştı ama olayda aslında yanlış anlaşılan bir durum yok. Batuhan tam olarak ne hissettiğini söyledi ve gayet açıktı. Ondan almam gereken bir intikam var aslında ama hala onu alabilmiş değilim. Benim kardeşimin gözünden düşecek bir damla gözyaşı için ben bu dünyayı yakarım. Batuhan'ı da tanımam kimseyi tanımam. Benim bir tane kırmızı çizgim var arkadaşım, ailem. Sen benim aileme laf edersen olacaklardan bu saatten sonra sen sorumlu olursun.