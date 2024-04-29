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SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Dün akşamki konseyde gergin anlar: Batuhan ateş püskürdü! 28 Nisan Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu?

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#Survivor#Survivor All Star#28 Nisan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:49

Survivor All Star geçtiğimiz akşam 98. bölümüyle ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya ikinci eleme adayının kim olduğunu merak edenler ise "28 Nisan Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumartesi günü eleme potasına ilk olarak Yasin Obuz girmişti. Dün akşam ki bölümde ikinci eleme adayı da belli oldu. Ayrıca konseyde gergin anlar yaşanırken Batuhan'ın öfkesi sözlerine yansıdı. Peki, dün akşam ekrana gelen bölümde Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...

1/7SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU Dün akşamki konseyde gergin anlar: Batuhan ateş püskürdü 28 Nisan Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu

Survior All Star 28 Nisan Pazar akşamı 98. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Son bölümü kaçıranlar ise merak içerisinde "Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dokunulmazlık oyunu ve sonrasında konseyden çıkan haftanın ikinci eleme adayı...

2/7BATUHANDAN SERT SÖZLER: ÖYLE KOLAY PRİM VAR MI

BATUHAN'DAN SERT SÖZLER: ÖYLE KOLAY PRİM VAR MI?!

Bir önceki Konsey'de yaşananlarla ilgili Batuhan'dan ilk yorum geldi. Batuhan konseyde olanları şu sözlerle değerlendirdi:

Sağına soluna baktı, dedi ki ben burada tutunamıyorum. SMS de yok ama şarkı oylamaları falan da var, bir yerden yürümek lazım. Ne yapsak diye düşünürken bir hikaye yazması lazım olduğunu düşündü. 2021'den bir hikaye tuttu oradan bir tane. Acun abinin çok sevdiği bir şarkı vardır bilir misiniz? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Öyle kolay kolay prim var mı ya. Kaldı mı o dönemler. Artık öyle her konuşana yükselmek yok. 'Buyur kardeşim o senin fikrin devam et' var.

BAKMADAN GEÇME!

3/7ALEYNA NOKTAYI KOYDU: BEN ONUN BİLDİĞİ KADINLARDAN DEĞİLİM

ALEYNA NOKTAYI KOYDU: BEN ONUN BİLDİĞİ KADINLARDAN DEĞİLİM!

Yunus Emre ile arasında yaşanan gerginlik ve konseydeki Batuhan olayını değerlendiren Aleyna ise şu yorumlarda bulundu:

Ada hayatında ve normalde oyunlarda sürekli bir şeyleri kırıyor. Sürekli bir yerleri yakıyor ve kendisine zarar veriyor. Kendisine zarar verdiğinden ötürü bir aydır oynayamayan bir oyuncu var. Ben de bacağımın yanmasıyla bir tepki verdim. Beni sakın ama sakın ne karısıyla, ne kardeşiyle, ne annesiyle ne de ailesinin herhangi bir kadınla karıştırmasın. Çünkü bana kimse bu zamana kadar küfredemedi. Kötü söz söyleyemedi. İstediğine gitsin istediğini söylesin ama ben onun o bildiği kadınlardan değilim.

Bana çok kötü dakikalar yaşattı ailemle. Söz hakkım olmadığı için bir cevap veremedim. Onu o konseyde yerin dibine sokmasını da bilirdim ama ben o konseyde olsaydım zaten o konuşmayı yapamayacaktı. Aynı bu konseyde olduğu gibi öyle bir R yaptı ki. Özürler dilendi, yanlış anlaşıldığını dile getirmeye çalıştı ama olayda aslında yanlış anlaşılan bir durum yok. Batuhan tam olarak ne hissettiğini söyledi ve gayet açıktı. Ondan almam gereken bir intikam var aslında ama hala onu alabilmiş değilim. Benim kardeşimin gözünden düşecek bir damla gözyaşı için ben bu dünyayı yakarım. Batuhan'ı da tanımam kimseyi tanımam. Benim bir tane kırmızı çizgim var arkadaşım, ailem. Sen benim aileme laf edersen olacaklardan bu saatten sonra sen sorumlu olursun.

4/7FURKAN VE MERVE ARASINDA GERGİN DAKİKALAR

FURKAN VE MERVE ARASINDA GERGİN DAKİKALAR

Dokunulmazlık oyunu sırasında Furkan, takım arkadaşlarını yeteri kadar destek olmamakla suçlayınca Merve çileden çıktı ve Furkan'a "Bu gerginliğe hiç gerek yok. Böyle gerildiği zaman ben çok gerilim tokatlarım yani Furkan'ı. Gerçekten tokatlarım. Bu tezahürat etmek ya da yanında olmak böyle bir şey değil. Böyle gerginlikle ona buna ahkam kesmekle olmuyor." sözleriyle tepki gösterdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/7DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGŞ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGŞ TAKIM KAZANDI?

Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Survivor All Star 98. bölümde dokunulmazlık oyununu ise 12-8'lik skorla "kırmızı takım" kazandı.

6/7İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık yarışını kaybeden mavi takımdan bu hafta eleme potasına ikinci isim olarak Batuhan gitti. Adının eleme potasına yazılması sonrası Batuhan, "Girdik yine potaya inşallah sağ salim çıkarız. Ondan sonra haftaya yine erken sonra karışık. Düelloya girmek bir adet oldu benim için" yorumunda bulundu. 

BAKMADAN GEÇME!

7/7SURVIVOR 2. ELEME ADAYI BELLİ OLDU Dün akşamki konseyde gergin anlar: Batuhan ateş püskürdü 28 Nisan Survivor All Star ikinci eleme adayı kim oldu
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#Survivor#Survivor All Star#28 Nisan

BAKMADAN GEÇME!